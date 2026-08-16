Más de mil campechanos participan en “Puños de Transformación”

Con los puños en alto y el firme propósito de promover una vida más activa y saludable, más de mil 200 campechanos participaron en la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación”, impulsada por el Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La jornada se desarrolló en la Unidad Deportiva “20 de Noviembre”, en la capital del Estado, donde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad se dieron cita para ser parte de esta iniciativa que busca utilizar el deporte como herramienta de transformación social, convivencia y bienestar.

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Desde temprana hora, la explanada de este espacio deportivo se convirtió en un gran gimnasio al aire libre. Previo a la sesión de boxeo, la instructora Lupita fue la encargada de poner en movimiento a los asistentes mediante una rutina de calentamiento, preparando músculos y articulaciones para la actividad física.

Posteriormente, el ring cedió el protagonismo al talento campechano, pues la clase fue impartida por el boxeador profesional Ángel “Chaneke” Chan, quien compartió con los participantes parte de las técnicas y movimientos propios de esta disciplina, en una sesión marcada por la energía y la participación colectiva.

Durante la clase, el secretario de Gobierno (Segob), Víctor Sarmiento Maldonado, destacó la respuesta de la ciudadanía y reconoció la disposición de las familias campechanas para sumarse a actividades que fomentan la activación física.

En medio del entusiasmo de los asistentes, el funcionario exclamó “¡cuerpo sano!”, a lo que cientos de voces respondieron al unísono “¡mente sana!”, completando una frase que resumió el espíritu de la jornada: fortalecer el bienestar físico e impulsar una convivencia positiva y saludable.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), Francisco Menéndez Botanez, resaltó que la Clase Nacional de Box forma parte de una estrategia promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acercar el deporte y la activación física a la población, sin distinción de edades o condiciones.

Explicó que la participación no se limitó a la capital campechana, pues de manera simultánea se realizaron actividades en los municipios de Tenabo, Champotón y Carmen, ampliando el alcance de esta convocatoria nacional. El llamado fue a mantenerse activos, fortalecer la convivencia familiar y hacer del ejercicio una herramienta cotidiana para construir comunidades más saludables.