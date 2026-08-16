Pruebas psicométricas sin costo para empresas de Yucatán: ¿Cómo acceder al servicio?

Las empresas de Yucatán que se encuentran en proceso de contratación de personal pueden acceder a pruebas psicométricas gratuitas, un servicio que busca facilitar la selección de candidatos y brindar más elementos para identificar los perfiles adecuados para cada puesto de trabajo.

El apoyo es promovido a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Yucatán y la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY), y está dirigido a empresas del estado que requieran herramientas adicionales para sus procesos de reclutamiento.

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¿Para qué sirven las pruebas psicométricas?

De acuerdo con la información difundida, estas evaluaciones pueden ayudar a las empresas a contar con más información para tomar decisiones durante la selección de personal, además de contribuir a una mejor elección de candidatos de acuerdo con las características del puesto disponible.

El servicio también contempla atención especializada, por lo que los empleadores interesados pueden acercarse a la dependencia para conocer el procedimiento y solicitar orientación.

¿Cómo solicitar las pruebas psicométricas gratuitas en Yucatán?

Las empresas interesadas pueden solicitar información directamente al Servicio Nacional de Empleo Yucatán, a través del número 99 96 118760, extensiones 43504, 43542, 43572 y 43525.

También se habilitó un código QR en el material informativo oficial para consultar los procesos de la Consejería Especializada.

Con este servicio, las empresas yucatecas tienen la posibilidad de incorporar herramientas de evaluación sin costo a sus procesos de contratación, especialmente cuando buscan obtener más información sobre los aspirantes antes de cubrir una vacante.