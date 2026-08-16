Se agravan los casos de Infecciones Respiraciones en Campeche

Campeche acumula 93 mil 894 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en lo que va de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México. Tan solo en los últimos siete días se diagnosticaron 3 mil 148 nuevos casos, por lo que estos padecimientos se mantienen entre los principales motivos de atención en las unidades médicas dispersas en toda la entidad.

Según el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), Campeche registra un incremento de 4.91% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían contabilizado 89 mil 497 casos. Esto representa 4 mil 397 contagios adicionales.

Del total acumulado, 40 mil 727 casos corresponden a hombres y 53 mil 167 a mujeres. Estas últimas concentran aproximadamente 56.6% de los diagnósticos, frente al 43.4% en los hombres.

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Aunque Campeche registra un aumento respecto al año pasado, mantiene el menor número acumulado de casos entre las tres entidades de la Península de Yucatán. En conjunto, Campeche, Yucatán y Quintana Roo acumulan 414 mil 180 contagios durante 2026.

El Estado de Quintana Roo encabeza la región con 165 mil 246 casos, de los cuales 76 mil 974 corresponden a hombres y 88 mil 272 a mujeres. Le sigue Yucatán, con 155 mil 40 contagios, distribuidos entre 67 mil 800 hombres y 87 mil 240 mujeres. Campeche ocupa el tercer lugar, con 93 mil 894 casos.

A nivel nacional, el Sinave reporta 8 millones 931 mil 920 casos acumulados en 2026: 3 millones 836 mil 629 corresponden a hombres y 5 millones 95 mil 291 a mujeres. En el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 10 millones 101 mil 240 casos, por lo que actualmente se registra una disminución de un millón 169 mil 320 contagios (11.58%).

Las entidades con mayor número de casos son el Estado de México (916 mil 934), la Ciudad de México (731 mil 364), Puebla (495 mil 116), Veracruz (450 mil 993) y Jalisco (422 mil 589).

En contraste, Colima registra 63 mil 885 casos, Baja California Sur 83 mil 289, Campeche 93 mil 894, Nayarit 120 mil 335 y Durango 128 mil 762. Con esta cifra, Campeche se mantiene entre las cinco entidades con menor número acumulado de casos del país.