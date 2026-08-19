Yucatán busca más recursos federales para impulsar proyectos estratégicos en 2027

El Gobierno de Yucatán refuerza su coordinación con la Federación mediante reuniones de alto nivel, entre ellas con la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bertha Gómez Castro, para gestionar recursos, impulsar proyectos estratégicos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las familias yucatecas.

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bertha Gómez Castro, para dar seguimiento a los proyectos estratégicos de Yucatán y a las gestiones presupuestales necesarias para su ejecución.

Durante el encuentro, realizado en Palacio Nacional, Díaz Mena y la funcionaria federal abordaron los avances en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, actualmente en preparación a nivel federal.

Proyectos a mediano plazo

Asimismo, el Gobernador presentó los detalles del Plan Bienestar Metropolitano, iniciativa prioritaria de su administración que contempla una inversión de cuatro mil 490 millones de pesos durante los próximos tres años, destinada a atender de manera integral las necesidades de infraestructura y sentar las bases para un desarrollo metropolitano de largo plazo.

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Ambos revisaron también los principales temas de la agenda estatal, con especial atención al sistema público de salud, incluido el equipamiento hospitalario, el abasto de medicamentos y la ampliación de los servicios médicos en el interior del estado, así como la continuidad de proyectos de infraestructura y bienestar social.

Díaz Mena destacó la disposición y apertura de la SHCP para mantener una coordinación cercana con Yucatán y dar continuidad a la gestión de los proyectos prioritarios.

Señaló que el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y la Federación permite orientar los recursos públicos hacia obras, servicios y acciones con impacto directo en las familias.

Estrategia para reducir brechas de desigualdad

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Asimismo, señaló que esta agenda forma parte del Plan Estatal de Desarrollo y de la visión del Renacimiento Maya, orientada a promover un crecimiento con justicia social, reducir brechas y generar condiciones para que el desarrollo llegue a todos los municipios y regiones de Yucatán.

Por su parte, la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, reiteró la disposición de la dependencia federal para mantener una comunicación permanente con el Gobierno de Yucatán y dar seguimiento técnico a los planteamientos presentados durante la reunión.

Al término del encuentro, ambas partes acordaron mantener mesas de trabajo conjuntas para dar continuidad a los avances alcanzados, mejorar la coordinación presupuestal y acompañar técnicamente los proyectos estratégicos del estado, bajo principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.