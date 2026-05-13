Joaquín Díaz Mena y Marcelo Ebrard revisan inversiones que generarían 50 mil empleos en Yucatán

El gobernador de Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité Promotor de Inversiones de Yucatán, donde se revisaron proyectos estratégicos para fortalecer el desarrollo económico del estado y la generación de empleos.

En el encuentro, realizado con representantes del sector empresarial, se abordaron temas relacionados con cadenas productivas, inversión y crecimiento económico, así como el avance de 134 proyectos en curso que representan alrededor de 50 mil nuevos empleos para Yucatán.

Como parte de su agenda de trabajo en Ciudad de México, Díaz Mena también sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, para dar seguimiento a proyectos prioritarios de infraestructura para la entidad.

Durante este encuentro se revisaron temas estratégicos vinculados con movilidad, conectividad e infraestructura, en coordinación con el Gobierno de México, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la competitividad de Yucatán.

Asimismo, el mandatario estatal se reunió con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor, para analizar proyectos relacionados con el suministro e infraestructura eléctrica en el estado.

En la reunión participaron también representantes del sector empresarial, con quienes se revisaron planes de expansión eléctrica y refuerzos en centrales de Mérida y Valladolid, además de proyectos para fortalecer el corredor Mérida–Umán ante el crecimiento industrial y urbano de la región.

El Gobierno del Estado destacó que estas reuniones buscan consolidar inversiones, mejorar la infraestructura y garantizar condiciones para el desarrollo económico de Yucatán en los próximos años.