Joaquín Díaz Mena y Luisa María Alcalde refuerzan agenda jurídica para proyectos estratégicos de Yucatán

Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional entre Yucatán y el Gobierno de México, el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron temas relacionados con la actualización de marcos normativos, seguimiento de proyectos prioritarios y mecanismos de colaboración jurídica que permitan agilizar acciones impulsadas por la administración estatal.

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El mandatario yucateco señaló que mantener una comunicación permanente con la Consejería Jurídica de la Presidencia es fundamental para garantizar que los proyectos estratégicos de la entidad avancen con sustento legal y coordinación interinstitucional.

Entre los temas abordados destacaron la revisión de convenios de colaboración, procesos administrativos vinculados con obras públicas y acciones enfocadas al desarrollo económico, infraestructura y fortalecimiento de la seguridad jurídica para inversiones en el estado.

Asimismo, se analizaron esquemas de armonización entre disposiciones federales y estatales, con el propósito de facilitar la implementación de programas y dar continuidad a gestiones realizadas por Yucatán ante dependencias del Gobierno Federal.

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Díaz Mena afirmó que uno de los objetivos de su administración es consolidar proyectos con bases legales claras y procedimientos eficientes que permitan ofrecer certeza tanto a ciudadanos como a inversionistas.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció una ruta de seguimiento conjunto para dar continuidad a los asuntos revisados y mantener coordinación permanente entre ambas instancias gubernamentales.

El gobernador reiteró la disposición de su gobierno para continuar trabajando de manera institucional con la Federación y construir acuerdos que contribuyan al desarrollo y bienestar de las familias yucatecas.