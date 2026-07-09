Pescadores de Yucatán esperan que el pulpo rescate la economía tras irregular temporada de langosta

A pesar de los resultados contrastantes que ha dejado el inicio de la temporada de captura de langosta en la costa Oriente de Yucatán, los pescadores mantienen el optimismo y ya centran sus expectativas en el arranque del período de pulpo, programado para el próximo 1 de agosto.

Para cientos de familias de la costa que dependen de la pesca artesanal, la pulpeada representa una de las actividades más importantes del año y una oportunidad para mejorar su economía.

El pescador Miguel Ángel Cen señaló que el sector espera que la temporada inicie puntualmente, con buenas condiciones de captura y un precio favorable para el producto.

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Recordó que el año pasado el kilogramo de pulpo inició con un precio aproximado de 160 pesos, cotización que se mantuvo al cierre de la temporada. Sin embargo, advirtió que este 2026 los costos de preparación se han incrementado considerablemente, elevando la inversión que deben realizar los hombres de mar antes de salir a pescar.

Entre los insumos que registran aumentos destacan las jimbas para lanchas, cuyo precio actualmente oscila entre 160 y 180 pesos el par, aunque se prevé que superen los 200 durante la temporada.

En el caso de las utilizadas para chalanas o alijos, el costo varía entre 100 y 120 pesos, con la posibilidad de rebasar los 150 en las próximas semanas.

A estos gastos se suman los plomos, cuyo kilogramo se cotiza en alrededor de 90 pesos, así como la carnada (principalmente cangrejo y cabeza de langosta), que actualmente fluctúa entre 60 y 80 pesos por kg, aunque también podría encarecerse conforme aumente la demanda.

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Además, los pescadores deben cubrir el costo del hielo, combustible, víveres y otros implementos indispensables para cada jornada, por lo que la inversión inicial puede variar entre 6 mil y 10 mil pesos, cantidad que incluso podría incrementarse al acercarse el inicio de la temporada.

Panorama de la langosta

Respecto a la pesca de langosta, cooperativas pesqueras informaron que el panorama es desigual en la región. En San Felipe continúa registrándose una buena producción, mientras que en Río Lagartos la actividad se mantiene en niveles regulares. En contraste, El Cuyo reporta hasta el momento los volúmenes de captura más bajos del litoral Oriente.