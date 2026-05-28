Economía de Yucatán avanza con más empleo formal y mejores ingresos laborales

Yucatán continúa consolidándose como una de las economías con mejor desempeño del país, al registrar resultados positivos en indicadores clave de empleo, actividad económica y generación de unidades económicas, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Durante el primer trimestre de 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 1,261,919 personas, con un crecimiento de 1.78% respecto al periodo anterior, mientras que la tasa de desocupación se ubicó en 1.55%, colocando a Yucatán en el cuarto lugar nacional con menor nivel de desempleo.

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Asimismo, la tasa de participación laboral fue de 64.31%, lo que ubicó a la entidad en el quinto lugar nacional en este indicador, mientras que la tasa de subocupación registró una disminución anual de 0.45 puntos porcentuales.

En materia empresarial, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas reportó que Yucatán alcanzó 146,384 unidades económicas en mayo de 2026, con un crecimiento interanual de 1.25%, ubicando al estado en el cuarto lugar nacional con mayor avance.

El sector terciario concentra el 78.5% de estas unidades económicas, por lo que se consolida como el principal motor de la actividad productiva estatal.

De igual forma, los puestos de trabajo formales registrados ante el Imss totalizaron 435,170 al mes de abril de 2026, reflejando el dinamismo económico y laboral que mantiene la entidad, así como el fortalecimiento de sectores que continúan generando empleo formal para las familias yucatecas.

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Además, el ingreso total de las y los trabajadores asalariados registró un crecimiento de 9.02% durante 2025 respecto al año anterior, lo que ubicó a Yucatán en el primer lugar nacional, muy por encima del crecimiento nacional de 5.28%.

Este indicador refleja una mejora en las condiciones laborales y en el poder adquisitivo de las y los trabajadores del estado.

El titular de la Secretaría de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, destacó que estos resultados reflejan el momento de crecimiento y transformación que vive Yucatán.

El funcionario estatal señaló que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar tangible para las personas, mediante mejores oportunidades laborales, fortalecimiento de las empresas locales y condiciones que permitan elevar la calidad de vida de las y los trabajadores.

Estos avances también son resultado de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía y Trabajo, para fortalecer la generación de empleo, el crecimiento empresarial y el desarrollo económico en todo el territorio yucateco.