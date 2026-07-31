Yucatán deja atrás a Quintana Roo y Campeche en crecimiento económico durante 2026

Yucatán se consolidó como la economía con mejor desempeño de la Península durante el primer trimestre del 2026, al registrar un crecimiento anual de 2.1% en su actividad económica, con lo que superó ampliamente el promedio nacional de 0.3% y se ubicó en el séptimo lugar de las 32 entidades del país.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) del Inegi, el desempeño del estado contrastó con el de sus vecinos de la región: mientras Yucatán avanzó 2.1%, Quintana Roo retrocedió 2.9% y Campeche cayó 5.2%, la mayor contracción registrada a nivel nacional durante el periodo de referencia.

Con este resultado, Yucatán encabezó el crecimiento económico en la Península y se colocó entre las entidades con mayor dinamismo, sólo debajo de Hidalgo (7.4%), Tamaulipas (5.2%), Colima (4.0%), Tabasco (3.3%), Puebla (2.7%) y Baja California Sur (2.5%).

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Según el reporte del Inegi, el avance de la economía yucateca fue impulsado por los tres grandes sectores productivos. Las actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal) crecieron 14%, uno de los mayores incrementos del país; las actividades secundarias (industria y construcción) aumentaron 1.8%, mientras que las terciarias (comercio y servicios) avanzaron 1.6% respecto al mismo trimestre del 2025.

Aportación nacional

El Inegi también reportó que Yucatán aportó 0.03 puntos porcentuales al crecimiento nacional de la actividad económica, contribución similar a la de entidades con economías de mayor tamaño, como Guanajuato y Estado de México.

En contraste, la actividad económica nacional mostró un desempeño moderado, con un crecimiento anual de apenas 0.3%. De las 32 entidades federativas, 17 registraron aumentos y 15 presentaron disminuciones, reflejando un comportamiento heterogéneo de la economía mexicana al inicio del año.

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El Itaee es un indicador de corto plazo que permite anticipar la evolución de las economías estatales y constituye la referencia más oportuna sobre el comportamiento de la actividad económica antes de la publicación del Producto Interno Bruto (PIB) por entidad federativa.