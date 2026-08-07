Golpe al bolsillo de los yucatecos: suben los precios de los refrescos y así afectará a las familias

El precio de los refrescos volverá a presionar la economía de las familias yucatecas. A partir de esta semana, Coca-Cola FEMSA comenzó a aplicar un incremento de entre uno y cinco pesos en diversas presentaciones de su portafolio de bebidas, ajuste que ya empezó a reflejarse en tiendas de abarrotes y pequeños comercios del país, incluido el sureste.

Ante este panorama, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Yucatán, Luis Enrique Contreras Ramírez, advirtió que el alza impactará directamente el bolsillo de los consumidores, debido a que el Estado registra un elevado consumo de refrescos por las altas temperaturas que prevalecen durante gran parte del año.

El dirigente explicó que el mercado local depende principalmente de las dos grandes embotelladoras que dominan la distribución de bebidas de cola, por lo que cualquier ajuste en sus listas de precios termina por repercutir en miles de hogares.

Noticia Destacada Denuncian privatización en playa de Chuburná: colocan palapas y cobran para usarlas

“Esperamos que las empresas implementen promociones para reducir el impacto y evitar una caída en las ventas”, señaló.

Ajuste alcanza varias presentaciones

De acuerdo con la nueva lista de precios, las presentaciones familiares son de las más afectadas. La botella retornable de 1.75 litros aumentó de 37 a 42 pesos, mientras que otras presentaciones registran incrementos de entre uno y cinco pesos. La empresa atribuyó el ajuste al incremento en el costo de materias primas, insumos e impuestos, entre ellos el IEPS aplicado a bebidas saborizadas.

Contreras Ramírez consideró que el aumento obligará a muchas familias a modificar sus hábitos de compra o reducir el consumo, particularmente en un estado donde las bebidas embotelladas forman parte del gasto cotidiano durante la temporada de calor.

Piden mayor competencia

El dirigente de Canacope sostuvo que, a diferencia de otras regiones del país donde existe una oferta más amplia de marcas y promociones, en Yucatán el mercado de refrescos de cola está concentrado en pocas empresas, lo que reduce las alternativas para los consumidores cuando se presentan incrementos de precios.

Noticia Destacada Persiste la “cifra negra” de delitos en Yucatán: nueve de cada 10 nunca se denuncian

Asimismo, recordó que el Gobierno federal mantiene campañas para disminuir el consumo de bebidas azucaradas, debido a su relación con enfermedades como obesidad y diabetes, padecimientos que representan uno de los principales problemas de salud pública en México.

Mientras tanto, comerciantes y consumidores esperan que las promociones ayuden a amortiguar el impacto del nuevo ajuste, aunque reconocen que el incremento llega en un contexto de alza generalizada en productos de consumo básico

Artículos escolares

En otro asunto, Contreras Ramírez, informó que los socios de tiendas de abarrotes y papelerías participan en la venta de artículos escolares, pero en menor escala, porque generalmente responden a la demanda de lo olvidado ya sea, plumas, lápices, cuadernos, colores, entre otros productos.

A diferencia de las grandes papelerías y comercios, los socios de la Canacope Servitur Mérida generalmente se surte de artículos escolares, como de Verano, pero en menor escala porque saben que al inicio del ciclo escolar, siempre hay algo que se les olvida adquirir y acuden a las llamadas tiendas de la esquina para resolver el problema.