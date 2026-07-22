Yucatán lidera la economía informal en la Península con más de 134 mil mdp en un año

La economía informal sigue ganando terreno en Yucatán. Durante el año pasado generó un Valor Agregado Bruto (VAB) de 134 mil 796 millones de pesos, equivalente a un promedio de 369 millones de pesos diarios, con lo que el estado se consolidó como el de mayor peso económico informal de la Península, de acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (Meitef) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra refleja la riqueza producida por actividades que operan sin registro fiscal o mediante esquemas laborales que prescinden de la seguridad social, un fenómeno que mantiene una tendencia ascendente y que, al cierre del año pasado, creció incluso por encima del promedio nacional.

El comportamiento fue especialmente marcado en el cuarto trimestre del 2025, cuando el VAB de la economía informal alcanzó 140 mil 896 millones de pesos, el nivel más alto del año y un incremento anual de 4.8 por ciento, superior al 4 por ciento registrado en el país.

Noticia Destacada Expedientes migratorios se disparan 400% en Yucatán; venezolanos y cubanos encabezan llegadas

Con una participación de 2.2 por ciento del Valor Agregado Bruto informal nacional, Yucatán superó ampliamente a Quintana Roo, con 1.3 por ciento, y a Campeche, con 0.8 por ciento, consolidándose como la principal economía informal de la región peninsular.

En todo México, este segmento representó 23.7 por ciento del Producto Interno Bruto, equivalente a 6.03 billones de pesos, lo que significa que prácticamente una cuarta parte de la riqueza nacional provino de actividades desarrolladas fuera de la plena formalidad.

Comercio y construcción dominan

El comercio continúa siendo el principal motor de la economía informal yucateca. Con un Valor Agregado Bruto promedio anual de 56 mil 53 millones de pesos, concentró 41.6 por ciento de toda la riqueza generada en este sector.

La construcción ocupó el segundo lugar, con 27 mil 878 millones de pesos, equivalentes al 20.7 por ciento del total.

En conjunto, ambas actividades aportaron 62.3 por ciento de toda la producción informal del estado, una concentración que refleja el peso del consumo cotidiano y del dinamismo inmobiliario en este tipo de economía.

Las actividades terciarias -comercio, transporte y servicios- representaron 63.6 por ciento del Valor Agregado Bruto informal; las secundarias, encabezadas por la construcción, 27.5 por ciento, mientras que las primarias aportaron el 8.9 por ciento restante.

Noticia Destacada Madres yucatecas apenas consiguen sostener a sus familias con un salario mínimo; seis de cada diez carecen de seguridad social

Dos formas de informalidad

El Inegi distingue dos modalidades de economía informal. La primera corresponde a negocios que operan completamente fuera del sistema, como pequeños comercios, talleres o vendedores ambulantes sin registro.

La segunda se desarrolla dentro de empresas formalmente constituidas que cumplen con sus obligaciones fiscales, pero mantienen trabajadores sin contrato, sin afiliación al IMSS, sin Infonavit y sin prestaciones laborales.

Durante 2025 ambos segmentos registraron crecimiento. El sector informal tradicional pasó de 79 mil 109 a 81 mil 622 millones de pesos, mientras que las otras modalidades aumentaron de 51 mil 865 a 53 mil 174 millones.

Más empleos, pero sin protección

La expansión de la economía informal también se reflejó en el mercado laboral. En promedio anual, Yucatán pasó de 344 mil 354 puestos de trabajo remunerados en condiciones de informalidad durante 2024 a 357 mil 990 en 2025, es decir, 13 mil 636 empleos adicionales, con un crecimiento anual de 4 por ciento, superior al observado un año antes y también por encima del promedio nacional.

Detrás de esas cifras se encuentran trabajadores que carecen de acceso a servicios médicos, ahorro para el retiro, créditos para vivienda o indemnizaciones por despido, lo que mantiene vigente uno de los principales desafíos del mercado laboral en la entidad.