Festival del Ceviche busca atraer más turistas a Progreso durante las vacaciones de verano

El puerto de Progreso se prepara para recibir a visitantes locales, nacionales y extranjeros con la segunda edición del Festival del Ceviche, un evento que busca consolidarse como uno de los principales atractivos gastronómicos del verano en Yucatán.

La cita será el 5 de julio, a partir del mediodía, en el malecón tradicional, como parte de las actividades conmemorativas por el 155 aniversario de la fundación del municipio.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Progreso y la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), con el propósito de incentivar la llegada de turistas durante el inicio del periodo vacacional, fortalecer la actividad económica del puerto y promover la riqueza culinaria basada en los productos del mar.

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Amplio programa

Darío Flota Ocampo, titular de Sefotur, dijo que el festival ofrecerá un ambiente familiar con música, actividades recreativas y una amplia muestra gastronómica preparada por restaurantes, emprendedores y centros educativos participantes.

Señaló que este encuentro representa una oportunidad para reconocer el talento de quienes forman parte del sector gastronómico de Progreso, además de generar beneficios económicos para negocios locales y fortalecer la imagen turística del municipio.

En esta edición participarán 24 expositores, entre ellos 17 restaurantes establecidos en Progreso y uno invitado de Valladolid, así como seis emprendedores, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).

Aura Gómez Novelo, directora de Turismo del Ayuntamiento de Progreso, informó que los asistentes encontrarán una amplia variedad de recetas y presentaciones, desde porciones individuales en vaso hasta preparaciones por kilogramo, elaboradas con distintos ingredientes y estilos que buscan satisfacer todos los gustos.

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“Los precios serán accesibles para que las familias disfruten de la experiencia gastronómica”, añadió.

Además de degustar diferentes versiones del tradicional platillo, los visitantes podrán recorrer los espacios de exhibición y convivir en un ambiente pensado para impulsar el turismo y el consumo local durante la temporada vacacional.

El festival también coincidirá con una jornada de especial interés para los aficionados al futbol, ya que ese mismo día la Selección Mexicana disputará un encuentro del Mundial 2026, situación que las autoridades consideran favorable para incrementar la afluencia de personas que deseen disfrutar de alimentos preparados con productos del mar mientras siguen las incidencias del partido.

Los organizadores esperan superar los resultados obtenidos en la primera edición, cuando el evento reunió a más de 300 asistentes y generó una derrama económica cercana a los 150 mil pesos. Para este año, la meta es duplicar tanto la asistencia como los beneficios económicos para los participantes y prestadores de servicios del puerto.

Con esta segunda edición, el Festival del Ceviche busca posicionarse como una tradición dentro del calendario turístico y gastronómico de Progreso, promoviendo la cocina regional y contribuyendo al desarrollo económico de uno de los destinos costeros más importantes de Yucatán.