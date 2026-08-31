Yucatán concentra 64% de los diagnósticos de depresión en la Península

Yucatán concentró cerca de seis de cada 10 diagnósticos de depresión registrados en la Península durante el 2026, al acumular 3 mil 357 casos entre el 1 de enero y el 17 de agosto, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La cifra representa 63.8% de los 5 mil 263 diagnósticos contabilizados en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Además, el número de casos en el Estado aumentó 12.2% en un año, pues durante el mismo periodo del 2025 se habían registrado 2 mil 992.

En términos absolutos, Yucatán incorporó 365 diagnósticos adicionales, lo que significa que por sí solo explicó 84.5% de los 432 nuevos casos acumulados en toda la Península respecto del año pasado.

Noticia Destacada La preocupante realidad que vive Yucatán y que pocos ven: la depresión va en aumento en 2026

Suma 79 registros en una semana

El crecimiento continuó entre el 10 y el 17 de agosto. Durante esos siete días, Yucatán agregó 79 nuevos diagnósticos, la cifra más alta entre los tres estados peninsulares.

Campeche notificó 26 y Quintana Roo 21. En conjunto, la región sumó 126 casos durante la semana, de los cuales casi 63% correspondieron a Yucatán.

La diferencia también se mantiene en el acumulado anual. Campeche registra mil tres casos, frente a 971 durante el mismo periodo de 2025, un aumento de 3.3%.

Quintana Roo pasó de 866 a 903 diagnósticos, equivalente a un crecimiento de 4.3%.

Yucatán, en cambio, avanzó de 2 mil 992 a 3 mil 357, con una variación considerablemente mayor.

En toda la Península, los diagnósticos aumentaron 8.9%, al pasar de 4 mil 831 a 5 mil 263.

Tan solo entre el 10 y el 17 de agosto, Yucatán sumó 79 nuevos diagnósticos / POR ESTO!

Diagnósticos no reflejan todos los casos

Las cifras oficiales requieren una lectura cuidadosa.

Los registros epidemiológicos contabilizan únicamente a las personas que acudieron a los servicios de salud y recibieron un diagnóstico.

Por ello, no permiten conocer cuántos habitantes presentan síntomas de depresión sin haber solicitado atención médica o psicológica.

El aumento de diagnósticos tampoco significa necesariamente que la presencia del padecimiento haya crecido exactamente en la misma proporción.

Una parte del incremento podría estar relacionada con una mayor búsqueda de ayuda, una mejor capacidad de detección o un acceso más amplio a los servicios.

El boletín de la Secrtearía de Salud federal, sin embargo, no ofrece información suficiente para determinar qué factores explican el crecimiento observado en Yucatán.

Tampoco detalla los municipios donde se concentra el mayor número de pacientes, sus edades, la gravedad de los cuadros ni el tratamiento que reciben.

Faltan datos para dimensionar el problema

De acuerdo con especialistas, la depresión puede manifestarse mediante tristeza persistente, pérdida de interés en actividades habituales, alteraciones del sueño, falta de energía y dificultades para realizar tareas cotidianas.

El estigma relacionado con la salud mental también puede provocar que algunas personas oculten los síntomas o retrasen la búsqueda de atención profesional.

Por ello, una entidad con menos diagnósticos no necesariamente tiene una menor presencia de depresión entre su población.

En Yucatán, el dato disponible muestra únicamente una realidad: el estado concentra la mayor parte de los diagnósticos registrados en la Península y también la mayor proporción del crecimiento observado durante el 2026.

La falta de información municipal y clínica impide, por ahora, identificar dónde se encuentra el mayor aumento, qué grupos están siendo más afectados y si los servicios disponibles resultan suficientes para atender la demanda.