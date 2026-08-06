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¿Qué quiere decir mulix? Conoce el significado de esta palabra muy usada en Yucatán

El español que se habla en Yucatán conserva decenas de términos heredados de la lengua maya que describen personas, alimentos, animales y situaciones de la vida.

Por Redacción Por Esto!

6 de ago de 2026

1 min

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La curiosa palabra que usan en Yucatán para describir a las personas con cabello rizado
La curiosa palabra que usan en Yucatán para describir a las personas con cabello rizado / Especial

Si visitas Yucatán o convives con personas de la región, es probable que en algún momento escuches la expresión "estar mulix" o que alguien diga que una persona es "mulix".

Se trata de una palabra muy común en el habla cotidiana de los yucatecos y forma parte del amplio legado lingüístico que el idioma maya ha dejado en el español que se habla en el estado.

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Al igual que otras expresiones locales, su significado puede resultar desconocido para quienes vienen de otras partes de México, por lo que suele despertar curiosidad entre turistas y nuevos habitantes de la entidad.

¿Qué significa estar mulix en Yucatán?

En Yucatán, estar mulix o simplemente decir que alguien es mulix significa que esa persona tiene el cabello rizado, chino o muy crespo.

Es una expresión de uso coloquial que describe una característica física y no tiene una connotación negativa. Es común escuchar frases como:

  • "Mi sobrino salió mulix, igual que su abuelo".
  • "Desde niño ha sido bien mulix".
  • "Toda su familia tiene el cabello mulix".
Yucatán posee un vocabulario único que ha pasado de generación en generación.

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