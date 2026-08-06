¿Qué quiere decir mulix? Conoce el significado de esta palabra muy usada en Yucatán

Si visitas Yucatán o convives con personas de la región, es probable que en algún momento escuches la expresión "estar mulix" o que alguien diga que una persona es "mulix".

Se trata de una palabra muy común en el habla cotidiana de los yucatecos y forma parte del amplio legado lingüístico que el idioma maya ha dejado en el español que se habla en el estado.

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Al igual que otras expresiones locales, su significado puede resultar desconocido para quienes vienen de otras partes de México, por lo que suele despertar curiosidad entre turistas y nuevos habitantes de la entidad.

¿Qué significa estar mulix en Yucatán?

En Yucatán, estar mulix o simplemente decir que alguien es mulix significa que esa persona tiene el cabello rizado, chino o muy crespo.

Es una expresión de uso coloquial que describe una característica física y no tiene una connotación negativa. Es común escuchar frases como:

"Mi sobrino salió mulix , igual que su abuelo".

, igual que su abuelo". "Desde niño ha sido bien mulix ".

". "Toda su familia tiene el cabello mulix".

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Esta palabra proviene del maya yucateco y continúa formando parte del vocabulario cotidiano de muchas familias, tanto en Mérida como en los municipios del interior del estado.