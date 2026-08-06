¿Qué quiere decir mulix? Conoce el significado de esta palabra muy usada en Yucatán

Si visitas Yucatán o convives con personas de la región, es probable que en algún momento escuches la expresión "estar mulix" o que alguien diga que una persona es "mulix".
Se trata de una palabra muy común en el habla cotidiana de los yucatecos y forma parte del amplio legado lingüístico que el idioma maya ha dejado en el español que se habla en el estado.
Noticia Destacada
La palabra que solo entienden los yucatecos: ¿Qué significa sochear?
Al igual que otras expresiones locales, su significado puede resultar desconocido para quienes vienen de otras partes de México, por lo que suele despertar curiosidad entre turistas y nuevos habitantes de la entidad.
¿Qué significa estar mulix en Yucatán?
En Yucatán, estar mulix o simplemente decir que alguien es mulix significa que esa persona tiene el cabello rizado, chino o muy crespo.
Es una expresión de uso coloquial que describe una característica física y no tiene una connotación negativa. Es común escuchar frases como:
- "Mi sobrino salió mulix, igual que su abuelo".
- "Desde niño ha sido bien mulix".
- "Toda su familia tiene el cabello mulix".
Noticia Destacada
Qué significa la frase yucateca “Lo busco lo busco y no lo busco”
Esta palabra proviene del maya yucateco y continúa formando parte del vocabulario cotidiano de muchas familias, tanto en Mérida como en los municipios del interior del estado.