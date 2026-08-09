Alertan por disputa de tierras en Chablekal; señalan al Comisariado Ejidal por presunta rifa de terrenos

La Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal denunció que el Comisariado Ejidal de esta comunidad convocó para este domingo 9 de agosto a una asamblea en la que, según el colectivo, se pretende sortear tierras de uso común que actualmente se encuentran en posesión de otras personas.

A través de un comunicado difundido por Kanan Derechos Humanos, la organización, que asegura tener 12 años de trabajo en defensa del territorio de Chablekal, cuestionó la legalidad y certeza jurídica de la convocatoria y advirtió que el procedimiento representaría una nueva amenaza para las tierras de la comunidad maya.

El colectivo señaló que, en lugar de garantizar el cuidado y protección de las tierras de uso común, el Comisariado Ejidal pretende “rifarlas”, actuación que calificó de opaca y alejada de las decisiones de la población.

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En disputa, el monte de Misnebalam

También afirmó que durante décadas ha documentado la entrega de tierras a empresarios y modificaciones en el destino del territorio, además de señalar que personas que han defendido el monte han enfrentado represalias.

Uno de los principales focos de preocupación es Misnebalam, considerado por el colectivo como el último espacio de monte y suelo forestal de Chablekal.

La Unión recordó que desde el 2014 mantiene un juicio agrario relacionado con diversas actas de asamblea que, de acuerdo con su denuncia, han buscado afectar el territorio que la comunidad ha cuidado durante generaciones.

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Según el comunicado, el litigio permanece en el Tribunal Agrario y existe una medida precautoria que, sostiene la organización, impide al Comisariado Ejidal tomar decisiones sobre Misnebalam, zona que el colectivo afirma mantener bajo su legítima posesión.

Ante la asamblea programada para hoy, la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal llamó al Comisariado Ejidal a rectificar y actuar con responsabilidad, así como a garantizar certeza jurídica y protección para el territorio de la comunidad maya. El colectivo advirtió que mantendrá la vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades ejidales y reiteró que la defensa de Misnebalam y del territorio de Chablekal continuará siendo su prioridad.