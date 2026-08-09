Alerta por repunte de mpox en Yucatán: contagios se multiplican 700% en 2026

Yucatán registra un marcado repunte de viruela símica, al acumular 24 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 29, con corte al 25 de julio, cifra que representa un incremento de 700 por ciento respecto al mismo periodo del 2025, cuando se habían contabilizado tres contagios, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) que emite la Secretaría de Salud federal.

Los 24 pacientes confirmados este año son hombres, según los reportes epidemiológicos difundidos durante el seguimiento de la enfermedad en la entidad.

El avance de los contagios ha sido sostenido. Yucatán inició el 2026 con dos casos y para febrero ya sumaba tres; en abril llegó a cuatro y posteriormente comenzó una aceleración que llevó el acumulado a ocho casos a mediados de mayo y a 18 en junio.

Para la semana 24 ya contabilizaba 23 contagios y posteriormente llegó a 24.

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El crecimiento colocó a la entidad en el segundo lugar nacional, únicamente por debajo de la Ciudad de México, que registra 27 casos. Quintana Roo ocupa el tercer sitio, con 13 contagios; Puebla suma tres, mientras que Sonora, Estado de México y Jalisco registran dos cada uno.

A nivel nacional se han confirmado 76 casos, por lo que Yucatán concentra 31.6 por ciento del total. Sin embargo, el peso de la Península es todavía mayor: al sumar los 24 casos yucatecos con los 13 de Quintana Roo, la región acumula 37 contagios, equivalentes a 48.7 por ciento de los registros totales del país.

Casos concentrados en hombres

El comportamiento de Yucatán contrasta con el registrado en años recientes. Durante 2022, cuando se produjo el mayor brote de mpox en México, la entidad llegó a acumular más de un centenar de casos. Posteriormente los registros descendieron de manera considerable y en 2025 sólo se habían contabilizado tres casos al mismo corte.

El repunte de este año comenzó a hacerse evidente desde el primer trimestre. Para abril, Yucatán ya ocupaba el segundo lugar nacional con cuatro contagios, todos correspondientes a pacientes masculinos.

La concentración de casos también se extiende a Quintana Roo, donde el acumulado pasó de seis contagios en el mismo periodo de 2025 a 13 en 2026. Con ello, los dos estados peninsulares reúnen prácticamente uno de cada dos casos confirmados en México.

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Enfermedad de contacto estrecho

La mpox es una infección viral que puede provocar fiebre, inflamación de los ganglios, dolor muscular, cansancio y lesiones o erupciones en la piel.

Su transmisión ocurre principalmente mediante contacto estrecho con una persona infectada, lesiones, fluidos corporales o materiales contaminados.

La Secretaría de Salud mantiene información y materiales de vigilancia sobre la enfermedad, que anteriormente era conocida como viruela del mono o viruela símica.

Aunque el número absoluto de contagios todavía es reducido frente a otras enfermedades infecciosas, el comportamiento registrado durante 2026 coloca a Yucatán como una de las entidades con mayor incidencia del país y convierte a la Península en el principal foco regional de casos.