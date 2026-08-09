Yucatán se suma a Jornada Nacional de Reforestación 2026 desde Izamal

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, participó en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, actividad que se llevó a cabo de manera simultánea en las 32 entidades federativas del país, con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación y cuidado del medio ambiente.

Desde el ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Izamal, Díaz Mena destacó la participación de Yucatán en esta iniciativa nacional y señaló que la jornada representa un esfuerzo conjunto para proteger los recursos naturales y contribuir a la recuperación de los ecosistemas.

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El mandatario estatal afirmó que desde la entidad se suman esfuerzos para impulsar acciones de reforestación y conservación, al considerar que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.

Asimismo, Díaz Mena reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por promover la Jornada Nacional de Reforestación 2026, que convocó a los estados del país a participar de manera simultánea.

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El gobernador señaló que este tipo de acciones contribuyen a construir un futuro más sostenible para las nuevas generaciones y refrendó la importancia de trabajar de manera coordinada en favor de la protección de los recursos naturales de Yucatán.