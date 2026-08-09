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Yucatán se suma a Jornada Nacional de Reforestación 2026 desde Izamal

Desde el ejido Cuauhtémoc, en Izamal, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó la participación de Yucatán en la jornada nacional para fortalecer la conservación de los recursos naturales.

Por Redacción Por Esto!

9 de ago de 2026

1 min

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Yucatán participa en la Jornada Nacional de Reforestación 2026
Yucatán participa en la Jornada Nacional de Reforestación 2026 / Especial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, participó en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, actividad que se llevó a cabo de manera simultánea en las 32 entidades federativas del país, con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación y cuidado del medio ambiente.

Desde el ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Izamal, Díaz Mena destacó la participación de Yucatán en esta iniciativa nacional y señaló que la jornada representa un esfuerzo conjunto para proteger los recursos naturales y contribuir a la recuperación de los ecosistemas.

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El mandatario estatal afirmó que desde la entidad se suman esfuerzos para impulsar acciones de reforestación y conservación, al considerar que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.

Asimismo, Díaz Mena reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por promover la Jornada Nacional de Reforestación 2026, que convocó a los estados del país a participar de manera simultánea.

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El gobernador señaló que este tipo de acciones contribuyen a construir un futuro más sostenible para las nuevas generaciones y refrendó la importancia de trabajar de manera coordinada en favor de la protección de los recursos naturales de Yucatán.

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