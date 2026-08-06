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Yucatán / Mérida

Personas con discapacidad en Yucatán tendrán traslados gratuitos para acudir a terapias del CREE

Pacientes del CREE accederán a traslados gratuitos para consultas y rehabilitación, informó el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Por Redacción Por Esto!

6 de ago de 2026

1 min

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Gobierno de Yucatán otorgará 500 traslados gratuitos a pacientes del CREE
Gobierno de Yucatán otorgará 500 traslados gratuitos a pacientes del CREE / Especial

El Gobierno del Renacimiento Maya, a través del Sistema DIF Yucatán, firmó una alianza estratégica con Uber México para facilitar traslados gratuitos a usuarias y usuarios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con el fin de eliminar una de las principales barreras para acceder a terapias y consultas médicas: el costo del transporte.

Esta acción, impulsada en coordinación con la estrategia nacional de inclusión y bienestar que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá brindar mayor tranquilidad a las familias, reducir el ausentismo en los tratamientos y acercar más oportunidades a quienes requieren atención especializada.

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Gracias al convenio, personas usuarias del CREE contarán con viajes donados por Uber México para asistir a consultas, valoraciones y sesiones de terapia, lo que fortalece una política pública centrada en las personas con discapacidad y sus familias.

Durante la firma, el Gobernador Joaquín Díaz Mena explicó que el diagnóstico técnico del CREE identificó el traslado como una de las principales barreras para la permanencia en los tratamientos de rehabilitación, ya que muchas familias enfrentan limitaciones económicas que las obligan a faltar o posponer sus terapias.

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En una primera etapa, el programa contempla 500 viajes que serán asignados conforme a criterios socioeconómicos establecidos por el CREE para asegurar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan y la intención es que esta experiencia siente las bases para ampliar el beneficio a más personas con discapacidad en todo Yucatán.

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