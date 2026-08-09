Claudia Sheinbaum encabeza inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026 en Puebla

En Puebla, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, que tiene como meta sembrar 6.6 millones de árboles y plantas y un millón de semillas en 32 mil 184 hectáreas (ha) de las 32 entidades del país con miras a que hasta el 2030 se produzcan y planten mil 500 millones de plantas, árboles y semillas.

Además, aprovechó la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para lanzar una propuesta: renombrar el Paso de Cortés —sitio donde comenzaron las labores reforestadoras— como el “Paso de los Pueblos Indígenas”.

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La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que hace ocho años, con el inicio de la Cuarta Transformación, comenzó el programa Sembrando Vida, que a la fecha ha permitido la reforestación de más de mil 500 millones de árboles de distintas especies que han traído bienestar a los pueblos originarios, quienes son los que mantienen mejor conservados los territorios naturales del país.

Además, la mandataria firmó el Decreto que declara el segundo domingo de agosto de cada año como el “Día Nacional de la Reforestación”; pronunció el juramento para las y los Defensores del Medio Ambiente y presenció la demostración de los drones agrícolas que se utilizarán para la dispersión de semillas en lugares de difícil acceso.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, detalló que la meta de la Jornada Nacional de Reforestación es sembrar 6.6 millones de árboles y un millón de semillas, de las cuales 660 mil de 16 especies forestales serán dispersadas a través de drones agrícolas en 12 sitios con difícil acceso en 13 entidades federativas. Asimismo, puntualizó que al 2030 el compromiso es producir y plantar mil 500 millones de plantas, árboles y semillas.

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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que el 70 por ciento del territorio nacional está cubierto por bosques, selvas, manglares y matorrales, principalmente en terrenos comunales y ejidales, por lo que los pueblos originarios de todo el país son los que tienen la palabra en esta Jornada Nacional de Reforestación. Además, destacó que la restauración de los ecosistemas no es solo una tarea ambiental, sino una decisión del Estado mexicano para el bienestar y el futuro del país.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la Presidenta por arrancar esta Jornada Nacional de Reforestación en las montañas del Izta-Popo, que tiene un profundo significado para la entidad y envía un mensaje claro de que la Transformación se construye en conjunto con el cuidado al medio ambiente, la vida y la biodiversidad.

En representación de los 31 gobernadores y gobernadoras de todo el país, las y los ejecutivos estatales de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda; de Querétaro, Mauricio Kuri González; de Durango, Esteban Villegas Villarreal; y de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, reconocieron la visión de la Presidenta por cuidar el medio ambiente con esta Jornada Nacional de Reforestación 2026.