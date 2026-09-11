Secretario de Salud aclara: aún no confirman que la “ameba comecerebros” provenga del lago de plaza La Isla en Mérida

Un día después de que el Gobierno del Estado reportó la muerte de un trabajador de 34 años que permanecía hospitalizado con diagnóstico probable de meningoencefalitis amebiana primaria, las autoridades sanitarias aclararon que todavía no se ha determinado que el lago artificial de plaza La Isla haya sido el sitio donde contrajo la infección.

Miguel Alcocer Gamboa, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán, señaló que continúan los estudios clínicos y ambientales para identificar el agente responsable y establecer la posible vía de exposición.

El fallecimiento fue reportado oficialmente el 9 de septiembre. El trabajador había ingresado el día 2 al Hospital General Regional No. 12 del IMSS, donde requirió atención en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de su estado. Falleció el 8 de septiembre después de presentar deterioro neurológico y edema cerebral severo.

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Desde la notificación inicial del caso, los SSY iniciaron una investigación epidemiológica y consideraron como uno de los antecedentes la exposición continua del paciente al lago artificial donde laboraba.

Sin embargo, Alcocer Gamboa precisó que ese antecedente no permite establecer todavía que el contagio haya ocurrido en ese lugar, donde la persona fallecida trabajaba como instructor.

Toma de muestras

“Es extraordinario este tipo de situaciones y ocurre por una exposición continua en cuerpos de agua donde se pueden presentar este tipo de proliferaciones de organismos unicelulares que causan una infección mortal llamada meningoencefalitis amebiana”, explicó.

Como parte de la investigación, se tomaron muestras del agua para determinar si existe presencia del microorganismo relacionado con este tipo de infección. Los análisis fueron enviados a laboratorios especializados y los resultados permanecen pendientes.

La meningoencefalitis amebiana primaria puede producirse cuando agua contaminada con determinados microorganismos entra por la nariz y alcanza posteriormente el sistema nervioso central. Se trata de una infección poco frecuente, aunque de elevada gravedad.

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Hasta el momento no se han reportado otros trabajadores del lago con síntomas compatibles con el padecimiento. “No podemos determinar que allá haya sido el sitio de infección, hasta no contar con la confirmación de los análisis”, insistió el funcionario.

El área permanece cerrada de manera preventiva mientras las autoridades esperan los resultados de las muestras clínicas y ambientales.

Las muestras de agua fueron enviadas para su análisis a laboratorios en la Ciudad de México e Hidalgo y los resultados podrían demorar entre siete y 10 días.