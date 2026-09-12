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Yucatán / Sucesos

Llevan a juicio a hombre por no pagar pensión alimenticia de 2 mil 500 pesos a su hijo en Kanasín

La Fiscalía señala que el hombre presuntamente dejó de proporcionar los recursos necesarios para la manutención de su hijo menor de edad.

Por Redacción Por Esto!

12 de sept de 2026

2 min

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Hombre no podrá salir de Yucatán tras ser imputado por presunto incumplimiento de pensión alimenticia
Hombre no podrá salir de Yucatán tras ser imputado por presunto incumplimiento de pensión alimenticia / Especial

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra Jovany Norberto V.C., señalado por el presunto delito de incumplimiento de asistencia familiar, en agravio de su hijo menor de edad, en el municipio de Kanasín.

De acuerdo con los datos de prueba presentados ante el Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial, en septiembre de 2022 se estableció, mediante un juicio en materia familiar, que el acusado debía cubrir una pensión alimenticia mensual de 2 mil 500 pesos para garantizar la manutención de su hijo.

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Sin embargo, la autoridad ministerial señaló que el imputado presuntamente habría omitido proporcionar los recursos económicos necesarios para la subsistencia del menor, pese a la obligación establecida judicialmente.

Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 37/2026, la FGE presentó los datos de prueba y formuló formalmente la imputación por el delito de incumplimiento de asistencia familiar.

La representación social también solicitó que el hombre fuera vinculado a proceso, aunque la decisión será tomada en una audiencia posterior, por lo que hasta el momento no existe una resolución que determine su responsabilidad penal.

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Mientras continúa el procedimiento, el Juzgado de Control impuso diversas medidas cautelares al imputado, entre ellas la obligación de acudir a firmar de manera mensual y entregar una garantía económica de 4 mil pesos.

Entre las medidas dictadas también se encuentra la prohibición de salir del Estado, además del sometimiento a vigilancia por parte del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Estas disposiciones permanecerán vigentes durante el tiempo que dure el proceso penal, mientras se determina la situación jurídica del acusado y se desarrolla el procedimiento correspondiente por el presunto incumplimiento de la obligación alimentaria.

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