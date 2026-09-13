Más de 781 mil yucatecos reciben apoyos; salud, vivienda, educación, energía e infraestructura concentran inversiones

Claudia Sheinbaum Pardo trajo a Yucatán cifras, obras y compromisos concretos. Frente a un Centro de Convenciones Siglo XXI lleno, la Presidenta presentó el balance de los programas federales que operan en el estado, anunció nuevas acciones en salud, vivienda, educación e infraestructura y dejó claro que la entidad seguirá ocupando un lugar prioritario dentro de la agenda de su Gobierno.

La escena tuvo momentos de rendición de cuentas y otros abiertamente emotivos. Cada vez que la mandataria mencionaba una obra, un programa o una inversión destinada a Yucatán, los aplausos interrumpían el discurso. El ambiente alcanzó uno de sus puntos más altos cuando enumeró los apoyos sociales y recordó que 781 mil 215 yucatecas y yucatecos reciben actualmente alguno de los Programas para el Bienestar. La cifra equivale a una parte importante de la población estatal y representa, según el balance presentado por la propia Presidencia, una inversión superior a 17 mil millones de pesos.

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Sheinbaum utilizó ese dato como punto de partida para explicar que el respaldo federal no se limita a transferencias directas, sino que se extiende a hospitales, escuelas, universidades, vivienda, energía eléctrica, infraestructura ferroviaria, carreteras, atención a mujeres, comunidades indígenas y proyectos para mejorar el abastecimiento de agua. “Nosotros caminamos con la gente”, dijo en uno de los momentos que provocaron mayor respuesta entre los asistentes.

Más de 781 mil beneficiarios

El bloque social ocupó una parte central de la presentación. De las 781 mil 215 personas incorporadas a los programas federales en Yucatán, 269 mil 857 corresponden a adultos mayores que reciben pensión. Otras 40 mil 754 son benefi ciarias de la Pensión para Personas con Discapacidad y 62 mil 666 mujeres de entre 60 y 64 años forman parte de la Pensión Mujeres Bienestar.

El Gobierno federal reportó además 13 mil 208 participantes en Jóvenes Construyendo el Futuro, 13 mil 694 estudiantes de educación superior becados, 79 mil 932 jóvenes de bachillerato incorporados a la beca Benito Juárez y mil 243 niñas y niños con apoyos educativos. El sector rural también ocupa un espacio relevante dentro de esta red. En Yucatán, 35 mil 962 productores reciben apoyos mediante Producción para el Bienestar, mientras 26 mil 426 agricultores han sido incorporados al programa de fertilizantes gratuitos.

Otros 9 mil 354 benefi ciarios participan en Sembrando Vida y 12 mil 398 pescadores están registrados en Bienpesca. A ello se suman 83 mil 950 familias con acceso al programa Leche para el Bienestar. Las cifras provocaron aplausos sucesivos entre los asistentes, particularmente cuando la Presidenta hizo referencia a los sectores rurales y a las comunidades del interior del estado. Sheinbaum insistió en que los programas sociales no deben verse de manera aislada. “Que nadie se quede atrás. Por el bien de todos, primero el que menos tiene”, expresó.

Escuelas y universidades

La educación fue otro de los bloques que concentró anuncios. Sheinbaum informó que 997 planteles de educación básica y 100 escuelas de nivel medio superior reciben recursos de La Escuela es Nuestra, programa mediante el cual los comités escolares disponen directamente de fondos para atender necesidades de infraestructura. También destacó la apertura del campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín y de la Universidad Tecnológica del Mar en Progreso.

La expansión de la oferta educativa incluye además una nueva preparatoria en Mérida y ampliaciones de planteles existentes. A ellas se sumarán los Bachilleratos Nacionales Margarita Maza previstos en Kanasín, Umán, Tizimín, Ixil, Cantamayec y San Felipe. La Presidenta vinculó esas inversiones con la necesidad de ampliar las oportunidades educativas fuera de Mérida y reducir las distancias que muchos jóvenes tienen que recorrer para continuar sus estudios. Entre las acciones anunciadas también fi gura la construcción de 29 Centros de Educación y Cuidado Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sheinbaum colocó estos centros dentro de la política federal para ampliar servicios destinados a niñas y niños y facilitar que madres y padres puedan mantener sus actividades laborales.

Salud gratuita y nuevos hospitales

La salud fue uno de los apartados más amplios del balance. Sheinbaum destacó la incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar y sostuvo que los servicios públicos de salud en el estado ya operan bajo un esquema gratuito. Uno de los proyectos que recibió mayor atención fue el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, al que la mandataria calificó entre los principales complejos hospitalarios del país.

Para ese nosocomio anunció la contratación de 600 profesionales de la salud. El dato generó uno de los aplausos más prolongados de la mañana. La Presidenta defendió además la relevancia de la obra frente a cuestionamientos surgidos en semanas recientes y sostuvo que el hospital permitirá ampliar de manera considerable la capacidad de atención. A ese proyecto se suma el Hospital General de Zona del IMSS en Ticul, con una inversión reportada de 400 millones de pesos y capacidad para 70 camas.

En Mérida, la nueva Unidad de Medicina Familiar “Francisco de Montejo” contará con 15 consultorios y representa una inversión de 229 millones de pesos. También se encuentra en desarrollo una nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Tixkokob, con recursos por 19 millones de pesos Pero el anuncio más amplio en atención primaria fue la construcción de 244 nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud entre octubre y diciembre. La intención, explicó la Presidenta, es acercar la consulta médica a comunidades y colonias y reducir la presión sobre hospitales de mayor especialización.

Vivienda para miles de familias

El programa de vivienda también tendrá uno de sus mayores despliegues en Yucatán. Sheinbaum informó que la entidad tiene una meta de decenas de miles de nuevas viviendas mediante Infonavit, Conavi y Fovissste. En el material presentado se manejan dos cifras: 72 mil 770 viviendas dentro de los nuevos desarrollos y una meta global cercana a 79 mil unidades accesibles.

La Presidenta señaló que los proyectos presentan ya un avance importante y que forman parte de una estrategia más amplia para atender no sólo la construcción de casas nuevas, sino también la situación de familias con créditos difíciles de pagar. En ese rubro informó que 142 mil 500 familias yucatecas se han beneficiado con reestructuraciones de financiamientos considerados impagables. A ello se suman seis mil escrituras entregadas para dar certeza jurídica sobre propiedades. El anuncio volvió a provocar aplausos.

Tren Maya de carga y Progreso

En infraestructura, uno de los proyectos estratégicos es la conexión ferroviaria de carga del Tren Maya hacia Progreso. La obra busca enlazar la red ferroviaria peninsular con el principal puerto de Yucatán y permitir que mercancías lleguen directamente por tren hasta la zona portuaria. Sheinbaum incluyó el proyecto dentro de las inversiones federales que buscan mejorar la capacidad logística del estado.

También hizo referencia a las obras de modernización de Progreso, consideradas fundamentales para ampliar la capacidad comercial y marítima. La combinación del tren de carga y el crecimiento portuario pretende abrir una nueva vía para el transporte de mercancías producidas o distribuidas desde la Península. Para Yucatán, se trata de uno de los proyectos de infraestructura con mayor impacto potencial en comercio e industria durante los próximos años.

Carreteras y movilidad

La red carretera federal también recibirá recursos. Para este año se contemplan 613 millones de pesos destinados a conservación. Sheinbaum ubicó esas acciones dentro del esfuerzo para mejorar la conectividad entre municipios y mantener las vías que enlazan a Yucatán con el resto de la Península. La Presidenta refrendó además su respaldo al Plan Bienestar Metropolitano, planteado para Mérida y los municipios que forman parte de su zona conurbada.

Ese esquema incluye proyectos hidráulicos, Mérida, Yucatán, domingo 13 de septiembre del 2026 Ciudad 13 CLAUDIA SHEINBAUM GIRA NACIONAL Honestidad y Resultados vialidades y acciones de seguridad. Sheinbaum señaló que la Federación participará en proyectos para atender esos retos de manera coordinada con las autoridades estatales. Dentro de esa estrategia aparece también un proyecto destinado a garantizar el abastecimiento de agua potable para Mérida y su zona metropolitana. La Presidenta no detalló durante el mensaje todas las características técnicas, pero confirmó la participación federal en su desarrollo.

Dos centrales para reforzar electricidad

Sheinbaum incluyó también la infraestructura energética. El Gobierno federal proyecta la operación de dos centrales de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad en la región. Entre ellas se encuentra la Central Elvia Carrillo Puerto, en Mérida. El objetivo es reforzar el suministro eléctrico de la Península, una región que durante años ha enfrentado episodios de alta demanda y vulnerabilidad en su sistema de transmisión. La Presidenta señaló que las plantas deberán estar completamente incorporadas al sistema hacia 2028.

Recursos para comunidades

La agenda federal incluye transferencias directas a comunidades indígenas y afromexicanas. Otro de los compromisos fue la construcción de 45 Centros LIBRE dirigidos a mujeres. Estos espacios forman parte de una estrategia de atención, orientación y acompañamiento