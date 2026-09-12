Pensiones, viviendas, hospitales y universidades: Claudia Sheinbaum anuncia paquete de acciones para Yucatán

Con más de 781 mil yucatecos incorporados a los programas del Bienestar y una cartera de obras que incluye vivienda, carreteras, hospitales, universidades y proyectos de infraestructura, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en Mérida el balance de su segundo año de gobierno y los proyectos que mantendrá la Federación en el Estado.

Ante un lleno en el Salón Chichén Itzá del Centro de Convenciones Siglo XXI, la Presidenta encabezó el ejercicio de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados”, donde destacó la importancia histórica de Yucatán en las luchas sociales y aseguró que su Gobierno mantiene como prioridad atender a quienes más lo necesitan.

De acuerdo con las cifras presentadas, 781 mil 215 personas en el Estado reciben alguno de los apoyos del Bienestar, con una inversión superior a los 17 mil millones de pesos. De este universo, 269 mil 857 son adultos mayores; 40 mil 754, personas con discapacidad; 62 mil 666, mujeres de 60 a 64 años; 79 mil 932, estudiantes de bachillerato; 13 mil 208, jóvenes de Construyendo el Futuro, y mil 243, niñas y niños.

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También se contabilizan 35 mil 962 productores de Producción para el Bienestar, 26 mil 426 agricultores que reciben fertilizantes gratuitos, 9 mil 354 beneficiarios de Sembrando Vida y 12 mil 398 pescadores incorporados a Bienpesca. Además, 83 mil 950 niñas y niños tienen acceso a leche a bajo costo.

En vivienda, Sheinbaum informó que Yucatán tiene una meta de 79 mil casas accesibles mediante Infonavit, Conavi y Fovissste, con un avance del 42 por ciento. A ello se suman 142 mil 500 créditos reestructurados y 6 mil escrituras entregadas para regularizar propiedades.

La infraestructura también tendrá un peso importante. Para este año se contemplan 613 millones de pesos para la conservación de la Red Federal de Carreteras. En educación, ya concluyó una nueva preparatoria en Mérida, continúan dos ampliaciones y están por arrancar los Bachilleratos Nacionales Margarita Maza en Kanasín, Umán, Tizimín, Ixil, Cantamayec y San Felipe.

La Presidenta destacó además la apertura de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín y de la Universidad Tecnológica del Mar en Progreso, así como la construcción de 29 Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS.

En salud, resaltó la incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar y la atención gratuita en hospitales y centros de salud públicos. También anunció la contratación de 600 especialistas para el nuevo Hospital General de Alta Especialidad Dr. Agustín O’Horán.

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Entre las obras en marcha mencionó el Hospital General de Zona del IMSS en Ticul, con inversión de 400 millones de pesos y 70 camas; la Unidad de Medicina Familiar de Francisco de Montejo, en Mérida, con 15 consultorios y 229 millones de pesos, y la nueva UMF del Issste en Tixkokob, con 19 millones.

Sheinbaum refrendó asimismo su respaldo al Plan Bienestar Metropolitano, que contempla obras hidráulicas, vialidades y acciones de seguridad para Mérida y los municipios conurbados.

En materia energética, señaló que para 2028 estarán operando las dos plantas de ciclo combinado de la CFE proyectadas para la región, incluida la Planta Elvia Carrillo Puerto de Mérida, con lo que se busca fortalecer el suministro eléctrico de la Península.

Al concluir su mensaje, la Presidenta evocó la obra “Canek”, de Ermilo Abreu Gómez, y destacó la dignidad del pueblo como uno de sus principales atributos. Con los gritos de “¡Viva Yucatán!” y “¡Viva México!”, cerró su visita al Estado.