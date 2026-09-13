Encabeza Claudia Sheinbaum homenaje a los Niños Héroes en Chapultepec: En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado la ceremonia conmemorativa por el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, acto programado para las 10:30 horas en el Altar a la Patria, ubicado en el Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

La ceremonia recordará a los cadetes del Heroico Colegio Militar que participaron en la defensa del Castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847. El acto forma parte de las conmemoraciones patrias de septiembre y reunirá a autoridades civiles y militares para rendir homenaje a los jóvenes que murieron durante la batalla.

La Presidenta, en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, encabezará el homenaje en el que se prevé la participación de integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, así como cadetes del Heroico Colegio Militar. La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial, que se integrará a esta nota cuando dé inicio el evento.