Confirman “ameba comecerebros” en el lago de Plaza La Isla en Mérida; Gobierno confirma su cierre e inicia investigaciones

El Gobierno de Yucatán confirmó la presencia de la ameba Naegleria fowleri en el lago artificial de Plaza La Isla al Norte de Mérida, donde un hombre de 34 años realizó actividades antes de fallecer a causa de meningoencefalitis. Ante los resultados de laboratorio, las instalaciones permanecerán fuera de operación como medida sanitaria.

De acuerdo con las autoridades estatales, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que el fallecimiento fue provocado por Naegleria fowleri, mientras que la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública detectó la misma ameba en muestras tomadas del lago artificial.

El Gobierno estatal señaló que este resultado permite asociar el cuerpo de agua como la vía probable de infección. También aclaró que el lago no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable, por lo que no existe riesgo para la población general de Yucatán.

Lago artificial permanecerá cerrado

La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) ratificó la suspensión de actividades en las instalaciones del lago luego de confirmarse la presencia de Naegleria fowleri en las muestras de agua.

El acta de verificación será turnada al área de dictamen y resoluciones para determinar las medidas administrativas correspondientes. Además, el Gobierno de Yucatán informó que investigará el cumplimiento de las empresas responsables del mantenimiento y de la calidad del agua.

Las autoridades advirtieron que quienes hayan incumplido la normativa sanitaria podrían ser sancionados conforme a la legislación vigente.

El lago podrá ser sometido nuevamente a verificación cuando la empresa responsable demuestre mediante pruebas de laboratorio que el agua cumple con las condiciones establecidas para uso recreativo en la NOM-245-SSA1-2010. Posteriormente se realizará un nuevo muestreo y se determinará si procede levantar la medida de cierre temporal.

¿Cómo se contagia la ameba comecerebros y cuáles son sus síntomas?

La Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede desarrollarse en agua dulce estancada y cálida, particularmente cuando alcanza temperaturas de entre 35 y 46 grados Celsius.

La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz, principalmente durante actividades como nadar, bucear o sumergirse. Las autoridades aclararon que la meningoencefalitis provocada por esta ameba no se transmite de persona a persona ni se adquiere al beber agua contaminada.

Entre los primeros síntomas se encuentran dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito. Se trata de una enfermedad grave, pero extremadamente rara. El caso confirmado representa el primer registro de este tipo en Yucatán.

SSY mantiene vigilancia sanitaria

Los Servicios de Salud de Yucatán hicieron un llamado a los establecimientos que ofrecen actividades de inmersión para que cumplan con la normativa sanitaria y mantengan actualizados sus estudios de calidad del agua.

Las autoridades indicaron que la vigilancia sanitaria continuará en todo el estado. También precisaron que, en cuerpos de agua naturales con corriente y temperaturas de entre 24 y 26 grados Celsius, las condiciones son menos favorables para el desarrollo de Naegleria fowleri.

El Gobierno de Yucatán reiteró que la salud de la población es prioritaria y que se determinarán las responsabilidades correspondientes en el caso del lago artificial donde fue detectada la ameba.