¿Hay “ameba comecerebros” en el lago de plaza La Isla de Mérida? Todo lo que se sabe hasta ahora

Una alerta sanitaria habría llevado al cierre preventivo del lago artificial de la plaza comercial La Isla, al norte de Mérida, donde presuntamente se detectaron microorganismos que podrían estar relacionados con la meningoencefalitis amebiana primaria.

La situación permanece bajo investigación y, hasta el momento, no existe confirmación oficial de la presencia de la llamada “ameba comecerebros”.

De acuerdo con la información difundida, especialistas habrían realizado una revisión sanitaria en el lugar y tomaron muestras del agua para someterlas a análisis de laboratorio.

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Estos estudios serían enviados a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyos resultados permitirían establecer si existe algún microorganismo de riesgo en el cuerpo de agua.

Mientras se determina qué contienen las muestras, el acceso al lago permanecería restringido como medida preventiva.

Habría una persona hospitalizada

De manera extraoficial, también habría trascendido que una persona permanece hospitalizada debido a una infección que podría estar relacionada con las actividades realizadas en el lago.

Presuntamente, se trataría de un instructor de deportes acuáticos que habría tenido contacto con el cuerpo de agua.

Las actividades que normalmente se realizan en este sitio, entre ellas esquí y wakeboard, también habrían sido suspendidas temporalmente.

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¿Qué es la “ameba comecerebros” y cuáles son sus síntomas?

La llamada “ameba comecerebros” corresponde al microorganismo Naegleria fowleri, asociado con la meningoencefalitis amebiana primaria, una infección poco frecuente que afecta el cerebro y puede ser grave.

La infección puede presentarse cuando agua contaminada con el microorganismo ingresa por la nariz, principalmente durante actividades acuáticas.

Desde ahí, la ameba puede desplazarse hacia el cerebro a través de los nervios relacionados con el olfato.

Entre los primeros síntomas pueden aparecer dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos. Conforme la enfermedad avanza, pueden presentarse rigidez en el cuello, confusión, mareos, convulsiones y pérdida del estado de conciencia.