Yucatán registra la detección de 17 mil billetes falsos en seis años; el de 500 pesos es el más usado para engañar

Yucatán acumula más piezas de billetes falsos detectadas que Campeche y Quintana Roo juntos en los últimos años, de acuerdo con el Sistema de Información Económica del Banco de México (Banxico), un patrón que se repite temporada tras temporada y que, según el sector comercial organizado, vuelve a intensificarse ahora con las fiestas patrias.

Entre el 2019 y el 2024, Banxico recibió para análisis 38,772 billetes presuntamente falsos procedentes de la Península de Yucatán. De ese total, 17,744 piezas corresponden a Yucatán, 13,962 a Quintana Roo y 6,092 a Campeche, según los registros del banco central. El propio 2024 cerró con 3,974 piezas apócrifas detectadas solo en territorio yucateco. La cifra coloca a Yucatán como el estado de la región donde más dinero falsificado se ha recuperado, por encima de Quintana Roo –con una economía turística e internacional de mayor tamaño‒ y muy por encima de Campeche, la entidad peninsular con menor incidencia.

El fenómeno no es reciente ni estático. En el 2021, la Península detectó 6,190 billetes falsos, 40.3% más que los 4,411 registrados en el 2020, cuando la pandemia había frenado buena parte de la actividad económica y, con ella, la circulación de efectivo. En ese año Quintana Roo encabezó el conteo regional con 2,784 piezas, seguido de Yucatán y, en último lugar, Campeche. Para el 2023, sólo en el primer trimestre Yucatán acumuló 817 billetes falsos –338 en enero, 226 en febrero y 253 en marzo‒ un incremento de 232.5% frente al mismo periodo de 2022, cuando se habían contabilizado 378.

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Ese primer trimestre del 2023 representó, en su momento, la cifra más alta para un arranque de año desde el 2019, cuando se habían radicado 1,839 piezas antes de la pandemia. El promedio diario en la entidad rondó entonces las nueve piezas de papel moneda falsificado.

Problema cotidiano

El patrón detectado por Banxico coincide con lo que describe el comercio organizado en Mérida. Luis Enrique Contreras Ramírez, presidente de la Canacope Servytur de Mérida, explicó que el riesgo de recibir billetes apócrifos es un problema cotidiano para el pequeño comercio y que se agudiza en temporadas de mayor movimiento de personas, como las fiestas patrias que se aproximan.

El dirigente señaló que los billetes falsos no se limitan a las denominaciones de mayor valor: también han aparecido piezas de 200 y 100 pesos, además de las de 500, la denominación que más réplicas concentra a nivel nacional. “Tratamos de evitarlo no aceptando billetes de alta denominación como de 500 pesos para mitigar pérdidas en este sentido”, dijo.

Contreras Ramírez añadió que en la Central de Abasto de Mérida ha identificado comercios que exhiben, a manera de advertencia para otros vendedores, los billetes falsos que recibieron, y describió una modalidad común entre los defraudadores: pagar compras de bajo monto –por ejemplo, de 50 pesos‒ con billetes de alta denominación para obtener una cantidad considerable de cambio en efectivo legítimo.

Tendencia nacional

La tendencia registrada en Yucatán no ocurre de manera aislada del comportamiento nacional. Durante el 2025, Banxico detectó 291,650 billetes falsos en todo el país, encabezados por el billete de 500 pesos con 148,641 piezas, seguido por el de 100 pesos con 73,869 y el de 200 pesos con 56,149. En el primer semestre del 2026, la cifra nacional se ubicó en 122,784 billetes apócrifos, de los cuales 62,052 correspondieron a la denominación de 500 pesos –poco más de la mitad del total‒ 26,733 a la de 100 y 26,021 a la de 200.

Aunque el ritmo del 2026 se mantiene por debajo del registrado en el mismo periodo del 2025, cuando se habían identificado 150,799 piezas –un 6.45% más que en el primer semestre del 2024‒ el problema está lejos de resolverse: en el 2022 la falsificación había alcanzado un pico histórico de 360,926 piezas a nivel nacional antes de reducirse 17% en el 2023.

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Un factor que agrava el panorama, según datos del propio Banxico, es que cada vez menos personas revisan la autenticidad del efectivo que reciben. En diciembre de 2024, 48.8% de la población decía verificar sus billetes; para junio de 2025 esa proporción había caído a 38.8%, pese a que los billetes cuentan con múltiples elementos de seguridad como hilos, marcas de agua y ventanas transparentes. Solo seis de cada diez personas recuerdan más de dos de esos elementos.

Actuar ante sospechas

Contreras Ramírez subrayó que ante cualquier sospecha, los comerciantes deben negarse a aceptar el efectivo y recurrir a la Policía Estatal o Municipal cuando las circunstancias lo permitan. Destacó que existe coordinación con las corporaciones policiacas tanto en Mérida como en otros municipios del estado, y que la vinculación entre comercio y autoridades facilita esclarecer los casos sospechosos. Reconoció, sin embargo, que no existe un número fijo de piezas falsas que un comercio reciba en promedio, lo que hace indispensable mantenerse alerta de manera permanente.

La recurrencia del problema en municipios del interior confirma que no se trata de un fenómeno concentrado únicamente en la capital yucateca. En las últimas semanas se han reportado casos de billetes falsos de 500 pesos en comercios de Baca, mientras que a lo largo del 2025 y del 2026 se han documentado incidentes similares en Valladolid, Ticul, Cansahcab y Tekax.

En al menos uno de esos casos, en Valladolid, la policía municipal detuvo a un sujeto con más de 100 mil pesos en billetes falsos en su poder, aunque fue liberado por un juez al no acreditarse flagrancia.

Pérdida directa al comercio

El acumulado de seis años –38,772 piezas en la Península, con Yucatán a la cabeza‒ representa, según especialistas del sector comercial, una pérdida económica directa para negocios formales e informales que no tienen manera de recuperar el importe una vez que Banxico confirma que un billete es falso.

Con las fiestas patrias en puerta y el consecuente repunte de la actividad comercial y del flujo de personas, la advertencia de la Canacope apunta a que septiembre podría, como en años anteriores, convertirse en el mes de mayor riesgo del calendario para los pequeños comerciantes yucatecos.