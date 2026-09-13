Yucatán ocupa el segundo lugar nacional en mortalidad por suicidio

Yucatán ocupa el segundo lugar nacional en la tasa de mortalidad por suicidio de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), situación que representa un problema que no es ajeno a este municipio, según expresó el psicólogo del DIF local José Antonio Rodríguez Solís.

El estado registra una de las tasas más elevadas del país, con un promedio que se ubica entre 13.7 y 14.4 casos por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Chihuahua. Al respecto, el psicólogo del DIF de Kanasín señaló que el suicidio es un fenómeno multifactorial en el que intervienen elementos como problemas familiares, aislamiento social, consumo de sustancias, alcoholismo, depresión y confl ictos de pareja.

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El especialista destacó la importancia de diferenciar entre una conducta de autolesión y una suicida, ya que no necesariamente tienen el mismo propósito. “La autolesión no se trata de que la persona se quiera morir, sino que busca una forma de liberación. En muchos jóvenes se pueden encontrar fi los, manchas de sangre en la ropa, golpes u otras heridas que ellos mismos se provocan”, explicó.

Sin embargo, advirtió que la situación se vuelve más delicada cuando una persona manifi esta abiertamente que quiere quitarse la vida o reconoce que ha pensado en suicidarse, por lo que es fundamental permanecer atentos a cualquier cambio de conducta. Rodríguez Solís señaló que ante este tipo de señales es importante buscar ayuda profesional de manera inmediata, ya que la atención debe ser integral y puede requerir la intervención de psicólogos, psiquiatras y neurólogos, dependiendo de cada caso.

El psicólogo del DIF de Kanasín fue enfático en señalar que no se deben utilizar frases duras o descalificadoras con una persona que ha manifestado pensamientos o intenciones suicidas