Localizan en CDMX a Raúl Santiago, adolescente de 17 años reportado como desaparecido en Mérida

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) localizó a Raúl Santiago Carpy Hernández, de 17 años, quien había sido reportado como desaparecido en Mérida desde el domingo 13 de septiembre.

Durante su transmisión en vivo de este lunes, el gobernador Joaquín Díaz Mena confirmó que el adolescente fue encontrado en la Ciudad de México, por lo que las autoridades ya realizan las diligencias correspondientes para facilitar su regreso a Yucatán.

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Adolescente salió de su domicilio para entregar un Xbox y no regresó

Raúl Santiago había salido de su domicilio el pasado domingo con el propósito de entregar un Xbox; sin embargo, no regresó a casa y desde entonces se desconocía su paradero.

De acuerdo con la información difundida para solicitar apoyo de la ciudadanía, el adolescente fue visto por última vez en la zona de Sodzil Norte, cerca de su domicilio, en Mérida.

Ante el reporte de desaparición, la FGE Yucatán activó la Alerta Amber para reforzar las labores de búsqueda y localización del menor.

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Fiscalía realiza diligencias para su regreso a Yucatán

Tras confirmarse su localización en la Ciudad de México, las autoridades llevan a cabo los procedimientos correspondientes para determinar las condiciones de su traslado y hacer posible su regreso a Yucatán.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado el adolescente, mientras continúan las diligencias de las autoridades.