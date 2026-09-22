Hace 24 años, el Huracán Isidoro golpeó Yucatán y dejó una herida que aún permanece en la memoria

La madrugada del 22 de septiembre de 2002, Yucatán enfrentó uno de los episodios meteorológicos más devastadores de su historia reciente.

El huracán Isidoro ingresó a la Península como un ciclón categoría 3 y durante más de un día azotó el estado con fuertes vientos, lluvias, inundaciones y oleaje, dejando a su paso una estela de destrucción que todavía permanece en la memoria de miles de yucatecos.

Este 2026 se cumplen 24 años del impacto de Isidoro en Yucatán, una fecha que cada año revive el recuerdo de aquel fenómeno que obligó a realizar una de las mayores movilizaciones de población registradas en la entidad y que provocó daños por más de 5 mil millones de pesos.

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¿Cuándo llegó el huracán Isidoro a Yucatán?

Los primeros efectos del huracán comenzaron a sentirse durante la madrugada del 22 de septiembre de 2002, cuando Isidoro alcanzó territorio yucateco por la zona de El Cuyo, en el municipio de Tizimín.

El ciclón avanzaba lentamente, a unos 11 kilómetros por hora, una característica que prolongó sus efectos sobre la entidad. Sus vientos sostenidos y rachas alcanzaron velocidades de entre 185 y 225 kilómetros por hora, suficientes para derribar árboles, arrancar techos y provocar daños severos en viviendas e infraestructura.

Isidoro impactó en Yucatán hace 24 años / Especial

En la costa yucateca, el impacto fue todavía mayor. El fuerte oleaje provocó olas de hasta cuatro metros de altura, mientras el agua ingresaba a comunidades costeras y afectaba calles y construcciones cercanas al litoral.

La permanencia del fenómeno mantuvo durante horas a miles de familias bajo alerta, mientras las autoridades desplegaban operativos de evacuación y habilitaban refugios ante el riesgo de inundaciones y daños mayores.

Más de medio millón de damnificados por Isidoro en Yucatán

A unas 36 horas de la llegada del huracán, la magnitud de la emergencia era evidente. Más de medio millón de personas habían resultado damnificadas en diferentes puntos de Yucatán.

Uno de los mayores retos fue poner a salvo a la población de las comunidades costeras. De acuerdo con los reportes de aquella emergencia, alrededor de 68 mil personas fueron evacuadas ante el avance del ciclón.

La movilización incluyó a unas 34 mil 400 personas trasladadas a sitios de resguardo, mientras que otras 33 mil 900 fueron llevadas a lugares considerados más seguros.

Para atender a la población desplazada se habilitaron 861 albergues en distintos municipios. Más de 7 mil 700 personas permanecieron en estos espacios, entre escuelas, templos y edificios públicos que fueron utilizados temporalmente como refugios.

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La emergencia también generó una importante movilización de ayuda humanitaria. En los días posteriores al impacto se distribuyeron alrededor de un millón 153 mil despensas, de las cuales 653 mil fueron aportadas por el Gobierno del Estado y otras 500 mil 100 llegaron mediante organizaciones civiles y sociales.

¿Cuánto daño dejó el huracán Isidoro en Yucatán?

El impacto de Isidoro no sólo se midió por las viviendas destruidas y las familias damnificadas. El huracán también provocó graves pérdidas económicas en diferentes sectores productivos de Yucatán.

Los daños fueron estimados en más de 5 mil millones de pesos. El sector agropecuario concentró afectaciones por alrededor de mil 670 millones de pesos, mientras que la industria y el comercio reportaron pérdidas por unos 3 mil 143 millones.

El sistema eléctrico también resultó severamente afectado, con daños estimados en 400 millones de pesos.

“Isidoro” llegó en 2002 con vientos de 205 km/h y fuertes lluvias. / Especial

La infraestructura educativa tampoco quedó fuera del desastre. Alrededor de mil 500 edificios escolares sufrieron algún tipo de daño, por lo que las clases fueron suspendidas en todos los niveles educativos.

Aunque la mayoría de las escuelas pudo retomar actividades en los días posteriores, aproximadamente 5 por ciento de los planteles permaneció cerrado durante dos semanas adicionales, debido a la gravedad de los daños o porque algunos continuaban funcionando como refugios temporales.

Isidoro, un huracán que cambió la prevención en Yucatán

A 24 años del huracán Isidoro, aquel episodio continúa siendo uno de los principales referentes cuando se habla de prevención ante ciclones tropicales en Yucatán.

La experiencia dejó lecciones sobre la importancia de evacuar oportunamente las comunidades costeras, mantener disponibles los refugios temporales y fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades y población.

La emergencia también mostró el papel que tuvieron la solidaridad y la organización social durante los días posteriores al impacto. Familias que habían perdido viviendas, cosechas y pertenencias recibieron apoyo mediante albergues, centros de acopio y la distribución de alimentos.

El recuerdo de Isidoro en Yucatán permanece así como una referencia de la fuerza que puede alcanzar un huracán en la Península, pero también como uno de los episodios que impulsaron una mayor cultura de prevención frente a los ciclones tropicales.

Este 22 de septiembre de 2026, cuando se cumplen 24 años de aquella madrugada, el nombre de Isidoro vuelve a la memoria de los yucatecos no sólo por la destrucción que dejó, sino por la capacidad de miles de familias para recuperarse después de uno de los fenómenos meteorológicos más severos que ha golpeado al estado.