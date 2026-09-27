Comunidades costeras emprenden la restauración de manglares en Yucatán

Las comunidades costeras de la Península de Yucatán han comenzado una nueva etapa de acciones para la restauración y conservación de humedales, fortaleciendo al mismo tiempo alternativas económicas sustentables que contribuyen a la resiliencia de los territorios frente al cambio climático. Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos impulsados por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del PNUD en alianza con World Resources Institute (WRI México), a través de la propuesta Re3Co II.

Los humedales costeros, particularmente los manglares y pastos marinos, son ecosistemas estratégicos para la Península de Yucatán. Además de albergar una gran diversidad biológica, funcionan como barreras naturales ante huracanes y tormentas, ayudan a mantener la calidad del agua y capturan grandes cantidades de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. La región concentra alrededor del 60 por ciento de los manglares de México, lo que convierte su conservación en una prioridad ambiental y social.

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Los nuevos proyectos financiados en el marco de la iniciativa Re3Co II están liderados por organizaciones comunitarias que han desarrollado propuestas para recuperar áreas degradadas, rehabilitar flujos hidrológicos, fortalecer la vigilancia comunitaria y promover actividades productivas compatibles con la conservación, como la apicultura, el turismo comunitario y la pesca sustentable mediante turismo comunitario. Este enfoque reconoce que la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades son objetivos inseparables.

La experiencia acumulada por Re3Co demuestra el potencial de las soluciones impulsadas desde los territorios. Durante los últimos años, comunidades del Sureste mexicano han restaurado más de mil hectáreas de humedales costeros, conservado 2 mil 500 hectáreas adicionales y fortalecido capacidades locales para el manejo sostenible de los manglares. Estos resultados han sido posibles gracias al trabajo colectivo de las y los protagonistas, mujeres y hombres que día a día dedican esfuerzos a recuperar la funcionalidad ecológica de estos ecosistemas.

Manglares, pesca y turismo: comunidades apuestan por la conservación

Con el inicio de esta nueva generación de proyectos, se espera consolidar también la red de comunidades restauradoras de manglar que intercambien conocimientos, compartan experiencias y multipliquen las soluciones basadas en la naturaleza. Estas acciones contribuyen a fortalecer la gobernanza local, generar oportunidades económicas y asegurar que los beneficios de los humedales continúen sosteniendo a las comunidades costeras para las futuras generaciones.

La restauración de humedales en la Península de Yucatán es una muestra de que las comunidades locales son protagonistas de la conservación y actores clave en la construcción de territorios más resilientes, inclusivos y sostenibles.