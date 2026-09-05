¿Se apaga la magia de Chichén Itzá? Caen las visitas en 2026 mientras otras zonas mayas ganan terreno

Chichén Itzá sigue siendo la zona arqueológica más visitada de México, pero en el 2026 ha perdido parte del terreno que había sostenido durante los últimos años. Entre enero y agosto recibió un millón 338 mil 700 visitantes, 206 mil 684 menos que en el mismo periodo de 2025. La caída es de 13.4% y rompe con la estabilidad que el sitio había mantenido desde 2023.

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​El descenso no se explica únicamente por los 13 días que permaneció cerrado en mayo a causa del conflicto con artesanos. Después de reabrir el 1 de junio, la afluencia siguió por debajo de la registrada un año antes. Entre junio y agosto llegaron 476 mil 746 personas, frente a 564 mil 661 durante esos mismos tres meses de 2025. Son 87 mil 915 visitantes menos después de la reapertura, una reducción de 15.6%. El dato cambia la lectura del problema: el cierre golpeó el acumulado, pero la pérdida continuó cuando Chichén Itzá ya operaba nuevamente con normalidad.

​Rompe tres años de estabilidad

​La diferencia de 2026 destaca porque durante los tres años anteriores la zona arqueológica se había mantenido prácticamente en el mismo nivel. Entre enero y agosto de 2023 recibió un millón 544 mil 587 visitantes; en 2024 fueron un millón 561 mil 198, y en 2025, un millón 545 mil 384.

​Los movimientos entre esos años fueron pequeños. Este año, en cambio, el acumulado bajó hasta un millón 338 mil 700 personas. La pérdida frente a 2024, el mejor de esos tres años, supera las 222 mil visitas. El contraste es todavía mayor con 2022, cuando Chichén Itzá recibió un millón 889 mil 700 personas durante los primeros ocho meses. Aunque aquel año representó un repunte excepcional después de las restricciones asociadas a la pandemia, la distancia muestra cuánto se ha reducido actualmente la afluencia.

​Ni la reapertura revierte el descenso

​Mayo fue el punto más bajo de 2026, con 104 mil 117 visitantes. El resultado estuvo condicionado por el cierre temporal del sitio, que permaneció sin recibir público durante 13 días. Sin embargo, junio, julio y agosto tampoco lograron recuperar el ritmo del año anterior. El mejor mes de 2026 continúa siendo enero, cuando ingresaron 227 mil 434 personas.

​Así, Chichén Itzá llega al último tercio del año con una pérdida acumulada superior a 200 mil visitantes y sin haber regresado todavía a los niveles de 2025.

​Uxmal y Dzibilchaltún van en sentido contrario

​La baja tampoco puede explicarse como un desplome generalizado de las visitas a las zonas arqueológicas de Yucatán. Uxmal recibió 191 mil 467 personas entre enero y agosto de este año, contra 185 mil 419 durante el mismo periodo de 2025. El aumento fue de 3.3%. Dzibilchaltún también creció: pasó de 33 mil 341 visitantes a 38 mil 563.

​Eso significa que mientras el principal atractivo arqueológico del Estado pierde afluencia, otros sitios mayas lograron atraer más público. La diferencia obliga a mirar más allá de una eventual reducción general del turismo y abre preguntas sobre accesibilidad, experiencia del visitante, precios, conflictos internos, conectividad y competencia entre destinos.

​Chichén Itzá conserva con enorme diferencia el liderazgo entre las zonas arqueológicas de Yucatán y continúa siendo uno de los principales atractivos turísticos del país. Pero ese liderazgo no elimina la señal de alerta. La pérdida de 13.4% en ocho meses significa que, para cerrar el año cerca de los niveles recientes, necesitaría una recuperación considerable entre septiembre y diciembre.

JGH