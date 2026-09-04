Mérida recuperará en noviembre el vuelo directo a Flores, Guatemala; abrirá una ruta más corta hacia Tikal

Mérida recuperará a partir del 3 de noviembre su conexión aérea directa con Flores, Guatemala, mediante tres vuelos semanales de TAG Airlines que enlazarán nuevamente a Yucatán con una de las principales puertas de entrada al circuito turístico del Mundo Maya.

La ruta operará los martes, jueves y sábados en un avión ATR 72 con capacidad para 72 pasajeros y, en una primera etapa, permanecerá disponible hasta el 30 de enero de 2027.

El vuelo saldrá de Flores a las 16:50 horas y llegará a Mérida a las 18:10. La aeronave emprenderá el regreso a las 18:50 y aterrizará nuevamente en la ciudad guatemalteca a las 20:10.

El trayecto tendrá una duración aproximada de una hora con 20 minutos y cubrirá alrededor de 449 kilómetros entre ambas ciudades.

TAG Airlines había suspendido esta conexión en enero pasado y ahora la retomará con una aeronave de mayor capacidad.

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Francisco José Pahul Merino, director comercial de la compañía, explicó que la recuperación de la ruta busca conectar no sólo a Yucatán con Guatemala, sino facilitar el desplazamiento de viajeros entre distintos destinos que forman parte del Mundo Maya.

Una puerta hacia Tikal

Flores se encuentra en el departamento guatemalteco de Petén y funciona como principal acceso aéreo a Tikal, una de las ciudades mayas más importantes de Centroamérica.

Desde esa ciudad, TAG Airlines mantiene conexiones hacia la Ciudad de Guatemala, lo que permite continuar viajes hacia otros destinos de la región.

La compañía busca aprovechar esa posición para atraer viajeros procedentes de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador hacia Yucatán, además de ofrecer una alternativa para pasajeros de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y otros estados del Sureste interesados en recorrer destinos centroamericanos.

Pahul Merino sostuvo que hay una oportunidad para comercializar conjuntamente atractivos del Mundo Maya a ambos lados de la frontera, desde Tikal y Flores hasta cenotes, zonas arqueológicas, Pueblos Mágicos y oferta gastronómica de Yucatán.

Una ruta planteada hace tres años

Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Yucatán, recordó que la posibilidad de establecer la conexión comenzó a plantearse hace aproximadamente tres años durante el Ki Wi’ik del Mundo Maya.

En ese evento, relató, hubo conversaciones con representantes de TAG Airlines sobre la posibilidad de vincular por aire a Flores y Mérida.

El dirigente hotelero consideró que la reactivación abre una nueva oportunidad para captar viajeros centroamericanos y generar paquetes conjuntos entre hoteles, agencias de viajes y otros prestadores de servicios turísticos.

Indicó que el sector hotelero yucateco dispone actualmente de más de 17 mil 700 habitaciones para atender la demanda turística.

El dato de mil 500 actuales incluido en la información presentada originalmente no resulta consistente con esa capacidad y requiere aclaración antes de incorporarse como referencia.

Tres días por semana

La operación programada comenzará el martes 3 de noviembre. La aeronave llegará a Mérida a las 18:10 horas y despegará hacia Flores 40 minutos después. La ruta está programada inicialmente hasta el 30 de enero de 2027.

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La tarifa presentada durante el anuncio es de 299 dólares e incluye impuestos y una franquicia de equipaje de 35 libras, de acuerdo con la información proporcionada por la aerolínea.

Buscan atraer viajeros de Centroamérica

Darío Flota Ocampo, secretario de Turismo de Yucatán, señaló que la conexión permitirá acercar a prestadores de servicios turísticos y operadores de ambos países.

El funcionario sostuvo que el objetivo es ampliar la presencia de Yucatán en mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de comercialización para hoteles, agencias, restaurantes y empresas vinculadas con el turismo.

Entre los participantes en la presentación también estuvieron Óscar Carrillo Maldonado, director del Aeropuerto Internacional de Mérida, y representantes del sector turístico.

Según los datos disponibles del Grupo Aeroportuario del Sureste, el aeropuerto de Mérida movilizó 2 millones 2 mil 228 pasajeros entre enero y junio de 2026.

De ese total, un millón 789 mil 596 correspondieron a pasajeros nacionales y 212 mil 632 a viajeros internacionales.

Norteamérica sigue como principal mercado

Durante la presentación se indicó que casi la mitad de los visitantes extranjeros que recibe Yucatán procede de Norteamérica.

También se mencionó una participación de aproximadamente 35 por ciento correspondiente a Europa Central y de 14 por ciento para Latinoamérica, aunque estos porcentajes requieren precisar el periodo y la fuente estadística antes de utilizarlos como comparación definitiva.

Guatemala fue señalado como uno de los cinco principales mercados latinoamericanos emisores de visitantes hacia el Estado.

La nueva ruta pretende aprovechar esa relación y, al mismo tiempo, ofrecer a los yucatecos una conexión más corta para recorrer otros puntos del circuito turístico mesoamericano.

Más allá de recuperar una frecuencia suspendida, la operación Mérida-Flores busca reconstruir un corredor turístico entre dos territorios ligados por patrimonio arqueológico, historia y cultura maya.

En Yucatán, la ruta puede facilitar la llegada de viajeros interesados en Chichén Itzá, Uxmal, cenotes y destinos del interior; en Guatemala, Flores sirve como acceso inmediato a Petén y Tikal.

El reto será convertir una operación inicial de tres meses en una conexión sostenible por más tiempo.

Eso dependerá de la ocupación, la venta de paquetes turísticos en ambos países y la capacidad de agencias, hoteles y operadores para generar suficiente demanda en los dos sentidos.