Nueva “lanzadera” del aeropuerto de Cancún genera inconformidad entre transportistas turísticos

La nueva zona de estacionamiento para vehículos de transportación turística con autorización para brindar el servicio en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) conocida como “lanzadera”, entró en operación con el rechazo de operadores al considerar que está en una zona conflictiva para el ingreso y salida de las unidades, además se eliminó toda la vegetación, convirtiendo el área en una plancha de concreto.

Operadores como Óscar Santiago señaló que pasarán largos periodos de espera en una zona expuesta a altas temperaturas. Su principal preocupación es que la reubicación mejorará el control de vehículos, pero no las condiciones laborales de quienes permanecen ahí durante buena parte del día.

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La nueva zona de estacionamiento para cientos de unidades que acuden diariamente a ofrecer el servicio de transporte a pasajeros se ubica en la vía de acceso al AIC, queda entre la principal arteria y la pista dos de aterrizaje.

Los choferes expusieron que, además, para ingresar al sitio deben pasar previamente por una zona en ampliación, mientras que para salir deben cruzar por completo la vía, que regularmente presenta mucho tráfico.

Aseguran choferes que la obra enfrenta retos técnicos en el tramo cercano al puente de la segunda pista / Liza Vera

Incomodidad

El nuevo espacio sirve para concentrar a cientos de vehículos de transporte turístico que actualmente esperan en otro punto del aeropuerto. Transportistas entrevistados reconocen que la medida podría ayudar a ordenar la operación, pero cuestionan que el terreno destinado a las unidades haya quedado sin árboles ni sombra.

Advirtieron que la obra enfrenta retos técnicos en el tramo cercano al puente de la segunda pista del aeropuerto, donde parte de la infraestructura de soporte quedará en medio de la vialidad. Por ahora, los trabajos se concentran en el sentido de entrada, mientras que en la salida ya se realizan labores relacionadas con el cableado.

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La ampliación de la Terminal 4 y de las vías de acceso avanza, así, entre la expectativa por una mayor capacidad operativa y las quejas de transportistas que piden mejores condiciones para desempeñar su trabajo en una zona que, aseguran, quedó completamente expuesta.

El crecimiento avanza como un proyecto clave para aumentar su capacidad; sin embargo, también abre un frente de inconformidad entre los transportistas turísticos, quienes piden condiciones más adecuadas en la zona donde serán concentradas sus unidades.