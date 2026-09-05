“El campo está colapsado”: Sequía afecta a 10 mil productores y arrasa cultivos en Campeche

​La sequía ya dejó de ser una amenaza para el campo campechano y se convirtió en una crisis que ha provocado pérdidas millonarias y mantiene al borde del colapso a miles de productores, quienes ayer acudieron a Palacio de Gobierno para exigir atención y apoyos ante los siniestros registrados en distintas regiones del Estado.

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​Encabezados por Guillermo Ramos Gutiérrez, del ejido Carlos Cano Cruz, comisarios municipales y ejidales, así como campesinos de Hopelchén, Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, demandaron una atención urgente a la problemática, pues estiman que más de 70 mil hectáreas de maíz y entre 30 mil y 40 mil hectáreas de soya se han perdido debido a la falta de lluvias.

​Ramos Gutiérrez señaló que tan solo en el caso del maíz, las pérdidas rondan los 840 millones de pesos, considerando una inversión aproximada de 12 mil pesos por hectárea. Sin embargo, advirtió que el impacto económico final podría ser todavía mayor al contabilizar otros cultivos y la reducción en los rendimientos.

​El dirigente campesino acusó que las autoridades estatales conocen la situación desde finales de julio y que, pese a los llamados realizados y al envío de evidencias fotográficas desde el 3 de agosto, hasta ahora no se ha concretado una respuesta. Incluso, afirmó que una reunión programada con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SDA, fue modificada de último momento, por lo que los productores decidieron acudir directamente ante la Secretaría de Gobierno, Segob, para exigir atención.

​Explicó que la sequía no afecta de la misma manera a todo el Estado, pero existen regiones particularmente golpeadas en Campeche, Hopelchén y Calkiní, donde algunos campesinos han tenido que sembrar hasta en dos ocasiones y ambas cosechas terminaron perdidas. En algunas zonas, añadió, la afectación alcanza el 100 por ciento, mientras que en otras oscila entre 60 y 70 por ciento.

​Ante este panorama, los productores solicitaron que se realicen levantamientos en las comunidades y que cada ejido sea valorado de acuerdo con el nivel de daño registrado. También plantearon la gestión de recursos mediante mecanismos de aseguramiento para hacer frente a las pérdidas y contar con condiciones que les permitan volver a sembrar.

​Ramos Gutiérrez estimó que alrededor de 10 mil productores, o incluso más, estarían afectados por la sequía y advirtió que el problema se agrava debido a los bajos precios de comercialización. “El campo está colapsado”, resumió, al señalar que los productores enfrentan al mismo tiempo la falta de agua, la pérdida de cultivos y precios que no alcanzan para recuperar los costos de producción.

​Advirtió que, de no recibir una respuesta, los campesinos podrían regresar a Palacio de Gobierno y emprender acciones de mayor presión, aunque insistió en que, por ahora, buscan agotar el diálogo con las autoridades.

JGH