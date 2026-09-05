MOBI cambia las reglas del transporte público en Q. Roo: integrará rutas, tecnología y financiamiento para su modernización

Con reformas legales aprobadas, inversión en infraestructura eléctrica y tecnología para combatir la corrupción, el Sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI) avanza como una estrategia integral para transformar el transporte público en Quintana Roo y colocar al usuario en el centro de la política pública.

El director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, en entrevista con POR ESTO!, informó que la consolidación total del sistema está sustentada en las reformas a la Ley de Movilidad aprobadas por el Congreso del Estado en marzo pasado, logrando construir un marco normativo sólido que garantice orden, transparencia y sostenibilidad en el servicio.

La meta es clara: que el sistema cuente con financiamiento público y manejo transparente, reconociendo que el transporte es un servicio estratégico para el desarrollo urbano y la equidad social, así como un derecho humano. En su primera etapa, MOBI integrará redes de autobuses en Cancún, Chetumal, Isla Mujeres y Playa del Carmen, con el compromiso de mejorar la movilidad de miles de personas en la entidad.

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Beneficiados con el nuevo sistema

Cuando ya estén en operación las rutas proyectadas, se podrá beneficiar de manera directa al menos a 500 mil ciudadanos de Cancún, 35 mil en Chetumal, 65 mil en Playa del Carmen y 10 mil en Isla Mujeres con su zona continental.

Como resultado del análisis y supervisión de todo el sistema de concesiones, se logró determinar que en el estado operan 33 mil concesiones.

“En las ciudades debemos priorizar mover personas, no vehículos”, señaló Rafael Hernández / Rodolfo Flores

Comentó que en Cancún, con el inicio formal de la operación de la Ruta 27 Puente Nichupté —como la primera gran acción de una transformación integral del transporte público—, un recorrido de 64.9 kilómetros que conecta 155 colonias beneficiará a más de 156 mil personas, con un ahorro potencial de hasta 50 minutos en el traslado hacia la Zona Hotelera.

Tan solo el jueves, en su primer día de operación formal con horarios fijados desde las 4:50 de la mañana y con la última salida de regreso a la 1:00 de la mañana (es decir, más de 20 horas de servicio continuo), transportó a 13 mil 411 personas.

“La próxima semana inicia la ruta de Cielo Nuevo a la Zona Hotelera, pasando por el Kilómetro Cero, pero también se incorporarán sucesivamente más rutas que abarquen las avenidas principales de la ciudad”, dijo.

Las autoridades supervisan el padrón de 33 mil concesiones que operan / Rodolfo Flores

Llamado a respetar las bahías y conservar las unidades

“Ya están operando las nuevas unidades: modernas, cómodas y funcionales. Ahora corresponde a los automovilistas respetar las bahías de ascenso y descenso que conforman toda la ruta, porque están diseñadas para poder utilizar las rampas; de lo contrario, no se podrán desplegar”, detalló.

Además, adelantó que a toda persona que sea identificada realizando algún daño en el interior o exterior de los vehículos se le aplicarán sanciones administrativas.

“Los autobuses cuentan con cámaras de seguridad, tiempos de recorrido y, una vez que entren en operación las tarjetas de cobro, será más fácil identificar a los posibles responsables”, subrayó.

Cualquier usuario que cause destrozos en el interior o exterior de las unidades será identificado con cámaras de seguridad y sancionado / Rodolfo Flores

Destacó que para concretar esta primera ruta en operación —que por ahora es gratuita para el usuario— tuvieron que pasar ocho meses de modificaciones legales y evaluaciones para conocer cuántos autobuses, vans y mototaxis operan, las rutas que cubren y hacia dónde requiere trasladarse la gente. También se sentaron las bases de transparencia con la conformación de un fideicomiso que operará el subsidio en todo el nuevo sistema de transporte.

La inversión inicial asciende a 290 millones de pesos, presupuesto que incluye la adquisición de 38 unidades de transporte público, capacitación, equipo para las tarjetas inteligentes recargables, entre otros puntos básicos.

“Para las siguientes rutas ya está trazado el rumbo, por lo que será más fácil al contar con todo lo anterior”, afirmó.

Para el año 2027 se proyecta que la flota sume 180 unidades adicionales a las 138 con las que se prevé cerrar el presente año.

Explicó que el Imoveqroo presenta a los concesionarios los prototipos de las unidades, los cuales deben contar con aire acondicionado, rampa para personas con discapacidad, asientos ergonométricos, pasamanos a menor altura para personas de baja estatura, conexión a internet, cámaras de seguridad y sistema para pago electrónico.

Mobi CancúnEl plan contempla ampliar la flotilla hacia el 2027 para consolidar la cobertura / Rodolfo Flores

Una visión de ciudad centrada en las personas

Hernández Kotasek subrayó que el financiamiento del transporte público es uno de los mayores retos, pero también una oportunidad para replantear el modelo urbano. En América Latina, recordó, hasta el 70 % del transporte público se sostiene con subsidios vinculados a políticas que desincentivan el uso excesivo del automóvil.

“En las ciudades debemos priorizar mover personas, no vehículos”, afirmó.

Bajo esta visión, MOBI no solo representa una reingeniería operativa, sino un compromiso con ciudades más ordenadas, sostenibles y equitativas, donde el transporte público deje de ser una opción secundaria y se convierta en el eje de la movilidad y el bienestar social.

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Reforma de ley

El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó en marzo de 2026 una profunda reforma a la Ley de Movilidad que permitirá avanzar hacia un modelo moderno, integral y coordinado de transporte público en el estado, lo cual las autoridades califican como un paso firme hacia la transformación del sector.

Con esta reforma, el Instituto de Movilidad del Estado puede asumir, mediante convenio, la operación del transporte público municipal. Esto permite concesionar tanto el servicio como la construcción y operación de centros de transferencia y paraderos, consolidando así el llamado Sistema Integrado de Transporte de Quintana Roo.

La nueva legislación establece que los convenios de cesión tendrán una duración de entre 10 y 30 años, lo que brinda certeza jurídica y estabilidad a largo plazo para el desarrollo del sistema. Además, el Imoveqroo tendrá la facultad de definir tarifas y solicitar créditos para poner en marcha el proyecto, lo que facilitará la inversión en infraestructura, tecnología y unidades modernas.

De manera paralela, se aprobó una reforma constitucional que garantiza que el presupuesto destinado a movilidad y seguridad vial no podrá ser inferior al asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, fortaleciendo el compromiso financiero con el sector.

Para las siguientes rutas ya está trazado el rumbo, por lo que será más fácil, afirmó / Rodolfo Flores

Proyectos y regulación del transporte urbano

En ciudades como Cancún, el Imoveqroo asume el control del transporte urbano para garantizar eficiencia, cobertura y calidad, implementando un modelo integral con subsidio estatal.

Esto incluye la incorporación de unidades nuevas, mejoras en el servicio y coordinación con la micromovilidad, regulada por los municipios.

La institución también promueve soluciones integradas como corredores exclusivos para autobuses, conexiones peatonales seguras y sistemas de micromovilidad, priorizando la movilidad activa y la planificación urbana sostenible.