Clima en Yucatán este fin de semana: Nueva Onda Tropical dejará fuertes lluvias este 5 y 6 de septiembre

La probabilidad de lluvias en Yucatán continuará durante este fin de semana, pues debido a una vaguada y la cercanía de una nueva Onda Tropical, reforzarán la presencia de precipitaciones este sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que en el transcurso de este fin de semana las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles turbonadas.

Para el sábado 5 de septiembre, una vaguada y la divergencia en niveles altos, estarán provocando lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Yucatán.

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Durante el domingo 6 de septiembre la llegada de la Onda Tropical número 37 al Sur de la Península, dará origen a lluvias puntuales muy fuertes en el Sur de Yucatán.

Las temperaturas permanecerán calurosas, pues en Mérida, la máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 21 y 33° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 34° C.

En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 37° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.