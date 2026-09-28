Arranca el Mérida Restaurant Week 2026: participan más de 300 establecimientos con menús de hasta 199 pesos

La semana más deliciosa del año inició con el corte de listón del Mérida Restaurant Week 2026. La octava edición de esta semana dedicada a menús especiales arrancó con el corte de listón por parte de autoridades y representantes del sector empresarial, dando arranque a siete días que buscan impulsar a la industria restaurantera de la capital yucateca.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Delegación Yucatán, Israel López García, dijo que durante ocho años la Mérida Restaurant Week se ha posicionado como uno de los eventos más esperados por comensales y restauranteros, ya que permite que las familias meridanas conozcan nuevos lugares y la derrama económica crezca.

Apuntó que en esta edición participan más de 300 restaurantes con menús especiales a 199 pesos, así como las Experiencias Mérida Restaurant Week. Asimismo, reconoció el trabajo de los empresarios del ramo que se sumaron, como cada año, y abren sus puertas a nuevos comensales.

Noticia Destacada Clonan voces con Inteligencia Artificial para cometer fraudes telefónicos en Yucatán

Por su parte, el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Ermilo Barrera Novelo, calificó al evento –que se realiza del 28 de septiembre al 4 de octubre– como parte de la visión gubernamental que busca fortalecer a la economía local y generar condiciones para que los sectores productivos continúen creciendo.

Destacó que los restaurantes yucatecos, además de contribuir a la actividad económica, son una fuente importante de empleos formales que promueven la prosperidad compartida en el estado.

Subrayó el impulso que Yucatán ha experimentado en fechas recientes, al ser catalogado como una de las entidades con mayor crecimiento económico, además de registrar un alza en sus exportaciones y mantener una sólida cartera de inversiones.

Consideró que estos indicadores reflejan el dinamismo que atraviesa la economía estatal y la importancia de continuar fortaleciendo la participación del sector empresarial.

Noticia Destacada Kanasín, Umán y Progreso incorporaron juntos 60 mil 141 habitantes en cinco años, mil 356 más que Mérida

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, se sumó al reconocimiento de la iniciativa de la Canirac Yucatán y la industria restaurantera local. Por ello, extendió la invitación tanto a meridanos como a quienes visitan la ciudad, a conocer la oferta gastronómica durante esta semana en especial, aunque señaló que durante todo el año los restaurantes en Mérida siempre están listos para recibir a sus comensales.

Cabe señalar que la convocatoria alcanza a restaurantes de otros municipios y destinos de Yucatán, por lo que la semana gastronómica trasciende la capital.