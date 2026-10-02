Captan supuestos lamentos en Ciudad Caucel en Mérida; temen que sea La Llorona

Vecinos de Ciudad Caucel, en Mérida, vivieron momentos de inquietud durante la madrugada luego de escuchar lo que describieron como extraños lamentos provenientes del exterior.

Los sonidos fueron compartidos en redes sociales y rápidamente despertaron entre algunos usuarios la teoría de que podría tratarse de La Llorona.

A través de TikTok, el usuario Jimmy Ibarra compartió varios videos en los que se escuchan sonidos similares a llantos durante las primeras horas del día, situación que relacionó con un posible suceso paranormal.

De acuerdo con lo señalado en uno de los videos, la grabación fue realizada alrededor de las 2:00 de la madrugada. En el material se percibe un sonido que, según el usuario, podría corresponder al llanto de una mujer, aunque no se ha establecido qué lo habría provocado.

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En otras grabaciones también se observa a perros ladrando y emitiendo sonidos durante la madrugada en distintos puntos de Ciudad Caucel, mientras que en el fondo se perciben nuevamente posibles lamentos.

La publicación generó comentarios de personas que aseguran haber escuchado ruidos similares desde sus domicilios durante la madrugada. Algunos vecinos señalaron que los sonidos se han presentado en otras ocasiones, aunque hasta el momento no se ha determinado cuál sería su origen.

A las versiones se sumó el relato de la usuaria @LaDegyves, quien contó que hace aproximadamente ocho años salió alrededor de las 4:30 de la mañana para esperar el transporte público y, mientras se encontraba en la calle, observó a una persona caminando por la acera. Según su testimonio, la figura habría desaparecido momentos después.

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De igual manera, usuarios de otras colonias y comisarías de Mérida compartieron experiencias que describieron como encuentros extraños o sonidos inexplicables durante la madrugada.

Estos testimonios han alimentado nuevamente en redes sociales las historias sobre supuestos sucesos paranormales en Yucatán, aunque los videos y relatos compartidos por los usuarios no permiten confirmar que los sonidos correspondan a La Llorona o a algún fenómeno sobrenatural.