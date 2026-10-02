G7 liberará 100 millones de barriles de petróleo para frenar alza de combustibles por crisis en Medio Oriente

Los países del G7 acordaron liberar de manera coordinada 100 millones de barriles de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) durante los próximos cuatro meses, como parte de una estrategia para contener el aumento de los precios energéticos provocado por las tensiones en Medio Oriente.

La decisión fue anunciada este viernes 2 de octubre tras una reunión virtual convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El acuerdo contempla que una parte importante de las reservas de diésel se coloque en el mercado durante los primeros 20 días.

El G7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido.

¿Por qué el G7 liberará reservas de petróleo?

El objetivo es incrementar la oferta disponible y reducir las presiones sobre los precios del crudo y, especialmente, del diésel.

La AIE ha advertido que el conflicto en Medio Oriente provocó una fuerte disrupción en el mercado petrolero mundial, principalmente por las restricciones al tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz.

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Normalmente, por esa ruta pasan alrededor de 15 millones de barriles diarios de petróleo crudo y otros 5 millones de productos derivados.

El organismo también reportó que los precios del diésel han registrado aumentos superiores a los del crudo debido a una menor disponibilidad de productos refinados procedentes de Medio Oriente y Rusia.

G7 descarta restricciones a exportaciones de diésel

Los líderes también acordaron no imponer prohibiciones ni limitaciones a las exportaciones de productos energéticos entre los integrantes del G7, con el argumento de que medidas proteccionistas podrían aumentar las tensiones en el mercado.

Macron sostuvo que la combinación de liberación de reservas, mayor producción en refinerías y continuidad del comercio energético debería contribuir a disminuir los precios internacionales y trasladar posteriormente esa reducción a los consumidores.

Je viens de réunir les dirigeants du G7 pour évoquer la situation énergétique mondiale.



Nous sommes d’accord pour travailler de manière coordonnée pour contribuer à la baisse des prix des produits pétroliers, notamment du diesel.



Nous avons décidé de :



→ flexibiliser la… pic.twitter.com/ilaXb94kD6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 2, 2026

¿Podrían liberar más reservas?

El comunicado establece que los países volverán a reunirse en el marco de la AIE durante los próximos días para evaluar si es necesario liberar cantidades adicionales de diésel.

También solicitaron al organismo vigilar el impacto de las medidas y presentar un informe antes de 20 días con recomendaciones sobre la evolución del mercado y la futura reposición de las reservas.

Los gobiernos del G7 señalaron que mantendrán seguimiento de los precios y de las condiciones de suministro, y adelantaron que podrán ajustar las medidas si la presión energética continúa.

IO