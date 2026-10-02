Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá vinculaciones en octubre; STPS pide esperar nueva fecha

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó este viernes 2 de octubre que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá su plataforma durante este mes para realizar nuevas vinculaciones.

A través del Boletín 114/26, la dependencia federal precisó que la decisión responde a la estrategia de focalización del programa y pidió a las personas interesadas mantenerse pendientes de sus redes sociales y canales oficiales.

La STPS aclaró que la fecha del próximo periodo de vinculaciones será anunciada posteriormente, por lo que hasta ahora no existe un día confirmado para la reapertura.

¿Cuándo abrirá Jóvenes Construyendo el Futuro?

La Secretaría del Trabajo no estableció una nueva fecha. En su aviso únicamente señaló que durante octubre no estará disponible la plataforma para efectuar el proceso de vinculación y que el siguiente periodo será comunicado de manera oficial.

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, quienes pueden capacitarse hasta por 12 meses en empresas, talleres, negocios y otras unidades económicas.

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Durante 2026, el apoyo mensual establecido por el programa es de 9 mil 582.47 pesos, además de cobertura médica del IMSS.

¿Qué deben hacer quienes buscan ingresar al programa?

Las personas interesadas deberán esperar el próximo anuncio de la STPS antes de iniciar una nueva vinculación. La dependencia recomendó evitar información difundida por canales no oficiales que anuncie fechas distintas.

Atención con Jóvenes Construyendo el Futuro: la STPS informó este 2 de octubre que la plataforma no abrirá durante octubre para nuevas vinculaciones. La fecha del próximo periodo será anunciada posteriormente por los canales oficiales. pic.twitter.com/bmvc2eMgmm — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) October 2, 2026

El proceso suele realizarse mediante la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los aspirantes pueden consultar centros de trabajo disponibles y postularse cuando existe un periodo activo y espacios en su municipio.

La STPS ha señalado que durante 2026 prevé incorporar a cerca de 250 mil jóvenes al programa en distintas etapas de vinculación.

IO