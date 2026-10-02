Clima en Yucatán 3 de octubre: Habrá probables lluvias puntuales fuertes este sábado

Durante este sábado 3 de octubre la probabilidad de lluvias fuertes continuarán en Yucatán, además de las temperaturas calurosas en el transcurso del día.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que el ingreso de humedad del mar Caribe y golfo de México, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie y una circulación ciclónica en altura, favorecerá con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, tornándose del este-noreste y oeste-noroeste durante la tarde en el litoral yucateco.

Las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán a partir de hoy y hasta el próximo 4 de octubre, consúltalas en el #Pronóstico extendido ⬇️ https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/MWyuJhZ7Gj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 2, 2026

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 36° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

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En Progreso, se esperan temperaturas de entre 24 y 35° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 29° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 24 y 29°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 24 y 32°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

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Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.