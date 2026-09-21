Preparan magna vaquería en la Catedral de Mérida en honor al Cristo de las Ampollas

Una magna vaquería forma parte de los planes que la Santa Iglesia Catedral ha contemplado para la celebración de este año en honor al Cristo de las Ampollas, santo patrono de la iglesia más importante de la capital yucateca. Habiendo ya iniciado las festividades con la bajada de la imagen y la visita de diferentes grupos apostólicos, la rectoría del templo hizo un llamado a participar en este evento tradicional que se llevará a cabo el próximo viernes 25, a partir de las 19:30 horas.

Juan Pablo Moo Garrido, rector de la Catedral, informó que la invitación está abierta a todos los fieles, así como a los grupos jaraneros que, con su talento, amenizarán la fiesta patronal.

“Es una primera experiencia que vamos a tener aquí en la ciudad, queremos darle el mayor realce que se pueda, pero comprendemos que para algunos que se complique venir; sin embargo, están invitados todos. Esperamos una buena asistencia”, puntualizó.

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En cuanto a la música, se contará con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida quienes colaborarán con una orquesta jaranera y marcar las pistas donde bailarán los grupos participantes.

Se indico que los actos ceremoniales comenzaron el pasado día 14 y durante estos días la imagen ha recibido la visita de grupos apostólicos y de integrantes de la Acción Católica Mexicana.

Gremios

A partir del 27, comenzará la tradicional entrada de los gremios que acompañan esta devoción y que se prolongarán hasta el 17 de octubre, cuando se realizará la misa solemne y la subida de la imagen a su nicho habitual.

Sobre la importancia de la veneración al Cristo de las Ampollas, el sacerdote señaló que su designación como patrono principal de la Arquidiócesis significa que la Iglesia que peregrina en Yucatán se coloca bajo su protección.

Recordó que la imagen representa a Jesucristo crucificado, que para los católicos es un símbolo de victoria y triunfo no de muerte, por lo que su veneración también representa el llamado a vivir y resucitar con Cristo.

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La historia de la imagen se remonta a principios del siglo XVII, hacia 1604, cuando se encontraba en la población de Ichmul.

Tiempo después, un incendio consumió la iglesia de ese lugar, pero la imagen resistió las llamas, quedando ennegrecida y con ampollas en la madera, lo que dio origen a su nombre.

A mediados de ese siglo llegó a la Catedral de Mérida y, en 1645, tras la muerte de Juan de la Huerta, promotor de su culto, la imagen quedó definitivamente bajo el resguardo del templo catedralicio.

Desde entonces, se consolidó como el principal centro de veneración de esta respetada advocación del redentor.