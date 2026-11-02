Vecinos de Seybaplaya denuncian fuga de agua que no ha sido atendida

Vecinos de la colonia Hornos, han denunciado una fuga de agua que se encuentra en plena vía pública, la cual no ha sido atendida por las autoridades municipales.

También se ha confirmado que ya tiene un tiempo sin recibir atención, la queja de los pobladores fue dirigida para la presidenta del Ayuntamiento, Magdalena Jiménez, a quien le han pedido poner una solución a la situación.

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De acuerdo con lo denunciado por los ciudadanos, la fuga se encuentra en calle 6, donde hay una manguera que está rota, por lo que tira una cantidad importante de agua a diario.

Se mencionó que no es la primera ocasión que hacen dicho reporte, ya que anteriormente ya habían solicitado la reparación de la fuga, y todavía no han tenido una respuesta favorable.

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Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan la fuga lo más pronto posible para que no siga creciendo el problema en la colonia.

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