Conciertos en Mérida noviembre 2026: conoce quiénes son los artistas que llegarán a la ciudad

La ciudad de Mérida albergará diversos conciertos durante el mes de noviembre ante el inicio de diversas actividades y la llegada de artistas como parte de sus giras en México

Artistas de talla nacional e internacional llegarán a la capital yucateca debido a que realizarán giras en el país durante este año.

Son diversos artistas, desde actuales hasta de trayectoria extensa, quienes se reunirán con sus fanáticos yucatecos y de otras partes del país.

Noticia Destacada Conmemoran el Día de Todas las Ánimas con misa en el cementerio de Xoclán en Mérida

Con estas presentaciones, se avanza hacia el inicio del último bimestre del año, donde los conciertos suelen aumentar en la capital yucateca.

Caifanes - 5 de noviembre

Beéle - 23 de noviembre

Morat - 25 de noviembre

Yuridia - 28 y 29 de noviembre

Además de los conciertos ya anunciados, este mes de noviembre se tiene el inicio de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, por lo que también tendrá una cartelera variada de eventos:

6 de noviembre: Original Banda El Limón

Original Banda El Limón 7 de noviembre: Deorro y 3BallMty

Deorro y 3BallMty 18 de noviembre: Reik

Reik 19 de noviembre: Ha-Ash y Matisse

Ha-Ash y Matisse 25 de noviembre: Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes

Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes 26 de noviembre: Cañaveral

Cañaveral 27 de noviembre: Santos Bravos

Santos Bravos 29 de noviembre: Bronco

Noticia Destacada Entre recetas heredadas, altares y recuerdos, familias de Yucatán preservan las tradiciones del Janal Pixán

¿Cuándo empieza y cuándo termina la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 comenzará el viernes 6 de noviembre y concluirá el domingo 29 de noviembre.

En total, serán 24 días de actividades en el recinto ferial de Xmatkuil, ubicado al sur de Mérida, Yucatán.

Durante este periodo habrá conciertos, espectáculos, juegos mecánicos, gastronomía, exposiciones y actividades dirigidas a visitantes de diferentes edades.