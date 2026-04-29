Megapuente en Yucatán del 1 al 5 de mayo: estos servicios esenciales del Gobierno del Estado SI operarán

Con motivo de los días inhábiles del 1 y 5 de mayo, por el Día del Trabajo y el aniversario de la Batalla de Puebla, el Gobierno del Estado de Yucatán informó que se mantendrán en operación los servicios esenciales para garantizar la atención a la ciudadanía durante el puente.

Las dependencias estatales ajustarán sus horarios, pero continuarán activos los servicios de salud, seguridad, atención social y emergencias, mientras que algunas oficinas administrativas permanecerán cerradas.

Hospitales, seguridad y atención social operarán con normalidad

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) indicó que los hospitales trabajarán con personal de guardia, bajo esquemas de fines de semana y días festivos, asegurando la atención médica continua.

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En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que su Centro de Servicios permanecerá cerrado durante los días inhábiles. Reanudará actividades el sábado en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y el lunes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar mantendrá sus estancias con atención permanente 24/7, ofreciendo hospedaje, alimentación y servicios sanitarios para las personas beneficiarias.

Apoyo a mujeres y protección civil activos

La Secretaría de las Mujeres anunció que los 32 Centros Libre operarán en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., mientras que para emergencias seguirá disponible la Línea de las Mujeres 079, opción 1.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) mantendrá activo el Centro Estatal de Alertamiento y Monitoreo, así como labores permanentes de vigilancia ante cualquier eventualidad.

JAPAY: módulos cerrados, pero con atención en línea y fugas 24 horas

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que sus módulos de atención y pago permanecerán cerrados durante los días inhábiles. Sin embargo, los trámites en línea continuarán disponibles.

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Para reportes de fugas, la ciudadanía podrá comunicarse las 24 horas al número 999 930 3450, extensión 25020. Además, el personal técnico seguirá operando en plantas potabilizadoras, cárcamos y sistemas, con cuadrillas activas en tres turnos durante todo el día.

Museos y paradores turísticos abiertos durante el puente

Como opción para el descanso y la convivencia, varios espacios turísticos permanecerán abiertos:

El Museo del Meteorito operará en horario de 11:00 a.m. a 6:20 p.m. durante el fin de semana largo.

operará en horario de 11:00 a.m. a 6:20 p.m. durante el fin de semana largo. El Museo Casa Manzanero abrirá del viernes 1 al domingo 3 de mayo; cerrará el lunes 4 y retomará actividades el martes 5 en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Asimismo, los principales paradores turísticos del estado, como Chichén Itzá, Uxmal, Ek Balam, Celestún, El Corchito y el Mercado Zací en Valladolid, ofrecerán servicio de manera habitual.

Recomendación a la ciudadanía

Las autoridades exhortaron a la población a tomar previsiones, utilizar los servicios en línea cuando sea posible y hacer uso responsable de los números de emergencia durante estos días de asueto.