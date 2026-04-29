Canirac llevará la gastronomía del estado a la Semana de Yucatán en México 2026

La Semana Yucatán en México 2026 se consolida como una de las principales plataformas de promoción del estado a nivel nacional, donde la gastronomía jugará nuevamente un papel protagónico con la participación del sector restaurantero organizado.

El presidente de la Canirac Yucatán, Israel López García, destacó que este evento representa un esfuerzo conjunto entre la iniciativa privada y el gobierno para proyectar la riqueza cultural, productiva y turística de la entidad en uno de los mercados más importantes del país: la Ciudad de México.

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“Hablar de la Semana de Yucatán en México es hablar de una de las plataformas más importantes que tenemos para lograr proyectar todo lo grande de Yucatán en el país”, afirmó.

Subrayó que la gastronomía es uno de los elementos que mejor identifican al estado, al permitir una conexión inmediata con otros públicos a través de sus sabores y tradiciones.

Durante 10 días, del 8 al 17 de mayo, miles de visitantes podrán conocer y degustar platillos emblemáticos elaborados por restaurantes yucatecos que trasladarán cocinas completas, insumos y personal especializado hasta la capital del país.

En esta edición participarán establecimientos como Los Almendros, Casa Yucatán, Colonos y Zamná, que asumirán el reto de representar al estado con autenticidad.

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Por su parte, la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY) ha informado que la Semana Yucatán en México 2026 forma parte de la estrategia integral de promoción económica del estado, al reunir a empresas, productores, artesanos y prestadores de servicios turísticos en un solo espacio.

De acuerdo con la dependencia, el evento no solo impulsa la difusión cultural, sino que también genera oportunidades de negocio, posicionamiento de marca y vinculación comercial para micro, pequeñas y medianas empresas yucatecas. Asimismo, permite fortalecer sectores clave como el turismo, la agroindustria y la industria alimentaria.