Mono araña irrumpe en sesión de fotos familiar en Dzidzantún, Yucatán

Cuando una familia acudió a la Hacienda San Francisco Tzacalha, en el municipio de Dzidanztún, con la idea de realizar una sesión de fotos, nunca imaginó que un mono araña (Ateles geoffroyi), aparecería en escena para posar ante la cámara.

Mediante redes sociales, el usuario Paul Lira, difundió imágenes del extraordinario momento. En las fotografías se muestra a un menor y un hombre, quien se presume serían padre e hijo, conviviendo con el primate.

El peculiar suceso no representa un hecho aislado, ya que en los últimos meses han aumentado los reportes en distintas comunidades del estado, por la presencia de la especie, clasificada como En Peligro de Extinción, según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Recientemente, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 100 (CBTA), publicó un video en donde se observa a un mono araña balancéandose sobre un árbol al interior del plantel, mientras un perro le ladra. El material generó múltiples reacciones entre internautas.

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¿Por qué aumenta la presencia de monos araña en las zonas urbanas de Yucatán?

Factores como la pérdida y fragmentación del hábitat, la búsqueda de alimento y agua, la liberación de ejemplares luego de haber sido víctimas del tráfico ilegal, así como el desplazamiento forzado, pueden ser factores que impulsen la aparición de monos araña en zonas urbanas.