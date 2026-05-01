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Yucatán / Mérida

Invierten 5 mdp en rehabilitación de planta de aguas residuales en el sur de Mérida

El gobernador Joaquín Díaz Mena supervisó la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del fraccionamiento Santa Cruz Palomeque.

Por Redacción Por Esto!

1 de may de 2026

2 min

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Joaquín Díaz Mena supervisa obra que beneficia a más de 2,600 habitantes en Mérida
Joaquín Díaz Mena supervisa obra que beneficia a más de 2,600 habitantes en Mérida / Especial

Con una inversión de cinco millones de pesos, el gobernador Joaquín Díaz Mena supervisó la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del fraccionamiento Santa Cruz Palomeque, obra que beneficia a más de dos mil 600 habitantes del sur de Mérida y contribuye a proteger el acuífero.

La intervención permitió recuperar el funcionamiento de la infraestructura sanitaria, reducir riesgos de contaminación y mejorar las condiciones de salud pública en la zona, luego de años de operación deficiente que provocaban malos olores, desbordamientos y afectaciones en viviendas.

Ante niñas, niños y personas adultas de este fraccionamiento, el gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que este tipo de obras no siempre son visibles, pero resultan fundamentales para cuidar la salud de las familias y preservar las fuentes de agua.

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El mandatario estatal indicó que estos trabajos permiten sanear las aguas residuales de la comunidad y evitar que lleguen contaminantes al acuífero subterráneo, principal fuente de abastecimiento de agua para la población.

Agregó que la planta cumple con altos estándares para el tratamiento de aguas residuales y recordó que Santa Cruz Palomeque había esperado esta rehabilitación durante años, pues el sistema anterior ya no funcionaba adecuadamente y representaba riesgo de desbordes y afectaciones al acuífero y a los pozos de la comunidad.

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Díaz Mena destacó que esta obra forma parte del programa Bienestar para Mérida, que incluye acciones de infraestructura de salud pública, remodelación de parques, construcción de domos y repavimentación de calles.

Díaz Mena reiteró que se continuará invirtiendo en obras solicitadas por la ciudadanía durante los Diálogos con el Pueblo, como ocurrió en esta comunidad, donde también pidieron la atención de un paso peatonal elevado y un elevador, los cuales serán intervenidos en las próximas semanas.

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