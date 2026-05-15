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Yucatán / Mérida

Fiscalía rescata a una perrita que permanecía bajo el Sol y atada a un poste en Chalmuch

Un reporte movilizó a la Unidad Especializada contra el Maltrato Animal de la FGE para atender el caso de una perrita amarrada y abandonada.

Por Redacción Por Esto!

15 de may de 2026

1 min

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Denuncia anónima salva a canina en situación de abandono en Mérida
Denuncia anónima salva a canina en situación de abandono en Mérida / Especial

Una denuncia ciudadana permitió que autoridades estatales rescataran a una perrita que presuntamente era víctima de abandono y maltrato en la comisaría de Chalmuch, en Mérida.

Personal de la Unidad Especializada contra el Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar tras recibir el reporte anónimo y encontró al animal atado a un poste, bajo el sol y sin condiciones adecuadas para su resguardo.

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De acuerdo con la información oficial, la canina estaba sujetada con una cuerda y además tenía parte del cuerpo enredado con un tramo de armex, lo que habría ocurrido mientras intentaba soltarse. La situación representaba un riesgo para su salud y seguridad.

Ante ello, los agentes realizaron el aseguramiento del ejemplar conforme a los protocolos de protección animal, brindándole asistencia inmediata para evitar que continuara expuesta a mayores daños.

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Más tarde, y con apoyo de la Clínica Veterinaria Municipal de Mérida, la perrita fue trasladada para recibir atención médica y permanecer en resguardo mientras se da seguimiento al caso.

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